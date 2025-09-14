বাঘ পড়েছে বিরাট প্যারায়

বাঘ পড়েছে বিরাট প্যারায়
বাঘ পড়েছে বিরাট প্যারায়, বিব্রত খুব বাঘ
বুঝছে না সে কার ওপরে করতে পারে রাগ!
পেটের ভেতর ছুটছে ছুঁচো, জ্বলছে খিদায় পেট
কেউ দেখেনি হরিণ ধরায় বাঘের এমন লেট!
হরিণ ধরার জন্য বাঘে দিচ্ছে জোরে ছুট
মিলছে না তার হিসাব-কিতাব ঘণ্টা, মিটার, ফুট!
মিলছে না তার গতির হিসাব, বাড়ছে মাথায় চাপ
দৌড় শুরুতে দেরি হলো? ছোট্ট হলো লাফ!
দোষ কি নিজের? নাকি শেয়াল যা বলেছে ঠিক!
যাচ্ছে স্কুলে হরিণগুলো হঠাৎ, আকস্মিক!
ভর্তি হয়ে পড়ছে হরিণ পদার্থবিজ্ঞান!
বাঘটা গেল স্কুলের ধারে, পাতল নিজের কান!
অবিশ্বাসে চুলকাল বাঘ নিজেই নিজের গাল
পড়ছে গতির সমীকরণ সব হরিণের পাল!
শুনছে যত বাড়ছে তত অসহ্য উদ্বেগ
পড়ছে হরিণ ত্বরণ, সরণ, আদি ও শেষবেগ!
সমবেগে সব ত্বরণের শূন্য হবে মান!
তাহলে কি বোকা থাকা হরিণগুলোর ভান!
গড়বেগকে সময় দিয়ে করছে হরিণ গুণ!
বের করছে সরণ! দেখে বাঘ ফ্যাকাশে, চুন!
খাবার নিয়ে চেহারাতে দুশ্চিন্তার ভাঁজ
ফিজিকস জানা হরিণ শিকার নয়তো সহজ কাজ!
তবে কি রে এখন থেকে হরিণ খাওয়াই বাদ!
মাঠের সবুজ ঘাস খাওয়া যায়! বিস্বাদ বিস্বাদ!
ভাবছে যত আসছে তত বাঘের চোখে জল
তাই বলে বাঘ থাকবে বসে শোকে বিহ্বল?
বাঘ বলল, পড় রে হরিণ, ইচ্ছামতন পড়!
খুঁজব আমি ফিজিকস জানা প্রাইভেট টিউটর।