মোবাইল ফোনের পেটে
বাসায় কোনো শৃঙ্খলা নেই, নালিশ দেব কাকে?
যার যেখানে থাকার কথা, কে সেখানে থাকে!
জায়গামতো কেউ থাকে না, খুঁজতে থাকি মিছে
কোথায় গেল সিডি প্লেয়ার? ও মা! সোফার নিচে!
কাজের সময় টর্চও উধাও, যায় না পাওয়া খুঁজে
আচ্ছা বলো, খাটের নিচে টর্চ যাবে কী বুঝে!
আলমারিটার পেছন দিকে কায়দা করে ঝুঁকে
দেখতে পেলাম নোটবুক-পেন কখন গেছে ঢুকে!
পাই না জিনিস জায়গামতো খুঁজছি যখন কাজে
ক্যালকুলেটর টেবিলে নেই! কোথায়? বইয়ের ভাঁজে!
ক্যামেরাকেও পাই না খুঁজে, তুলব ছবি কিসে?
বলবেটা কে কোথায় আছে কাদের সাথে মিশে!
ফটো রাখার অ্যালবামটা থাকবে বইয়ের তাকে
খুঁজতে গেলে দেখব সেটা অন্য কোথাও থাকে!
দেয়াল থেকে ঝোলার কথা ক্যালেন্ডারের পাতা
কোথায় কেন ঘুরতে গেল! পাই না আগামাথা!
বাসায় থাকা রেডিওটাও অস্থিরতায় ভোগে
তাকেও কিনা ধরল শেষে লুকাই-লুকাই রোগে!
বাসায় কোনো শৃঙ্খলা নেই, আমি বোকার বোকা
সবাই মিলে প্রত্যেক দিন আমাকে যে দেয় ধোঁকা।
এসব দেখে মোবাইল ফোনের মেজাজ গেল চড়ে
এক সকালে সব্বাইকে গিলল ধরে ধরে!
জায়গামতো কেউ থাকো না! বেড়াও হেঁটে হেঁটে!
থাকতে এখন কেমন লাগে মোবাইল ফোনের পেটে?