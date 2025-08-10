লাল আটার রুটি
স্বাস্থ্য নিয়ে আমার মোটেই উৎসাহে নেই ভাটা
সকালবেলার নাস্তাতে তাই ঢুকেছে লাল আটা।
লাল আটাতে তৈরি রুটি এখন আমার প্রিয়
নাস্তাটাতে রুটি দিলে লাল আটাতেই দিও!
লাল আটাতে তৈরি রুটির পক্ষে কেন ছড়া!
সাদা আটা বারে বারে পরিশোধন করা।
নষ্ট তাতে ভিটামিন ও ঘাটতি মিনারেলে
স্বাস্থ্য কি আর থাকবে ভালো এমন জিনিস খেলে!
সাদা আটা অর্ডিনারি, নেই এটাতে যাদু
থাকার ভেতর সাদা আটা খাওয়াতে সুস্বাদু।
অবাক হবে শুনে
সাদা আটা পিছিয়েছে তার পুষ্টিগুণে!
সাদা ছেড়ে লালের দিকে না গিয়ে কী করা!
লাল আটাতে বেশি থাকে আমিষ ও শর্করা।
লাল আটাতে ফ্যাট থাকে কম সাদার তুলনাতে
ঝুঁকবে কেন সাদার দিকে লাল আছে যার হাতে?
বুদ্ধিমানে লাল আটা কি এমনি ভালোবাসে!
সাদার চেয়ে লাল আটাটা পূর্ণ বেশি আঁশে।
লাল আটাতে আঁশ থাকাতে গ্লুকোজ বাড়ে ধীরে!
ডায়াবেটিস রোগীর ভালো লাল আটাকে ঘিরে।
কোলেস্টেরল, ওজন কমায় প্রিয় এ লাল আটা
এই কারণেই নাস্তা থেকে সাদা আটার টা টা!
লাল আটাতে তৈরি রুটি! গুনগুনিয়ে উঠি
লাল আটার রুটি চলছে গুটিগুটি…