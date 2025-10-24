ছড়া

হুল

রোমেন রায়হান Contributor image
রোমেন রায়হান
ছড়াকার
অলংকরণ: রাকিব
অলংকরণ: রাকিব

মানুষজনের আচরণে হচ্ছে গরম চাঁদি

বক্তৃতা কি ভালো লাগে? ব্যথায় যখন কাঁদি!

কী কষ্টে যে আছি আমি, কী কষ্টে যে আছি!

একটু আগে ঘাড়ে কামড় দিয়েছে মৌমাছি!

(আমি কাঁদি, বাসার সবাই জ্ঞান বিতরণ দলে!)

মৌমাছিরা কামড় দিলে হুল ফোটানো বলে!

মিথানয়িক অ্যাসিড থাকে মৌমাছিদের হুলে

এই কারণেই হুল ফোটালে চামড়া ওঠে ফুলে!

এই কারণেই হুল ফোটানোর জায়গা করে জ্বালা

(ব্যথায় কোঁকাই, থামে না তাও জ্ঞান বিতরণ পালা!

ব্যথার চোটে অশ্রু গড়ায় আমার দুচোখ বেয়ে)

হুল ফোটানো মৌমাছিরা প্রায় ক্ষেত্রেই মেয়ে!

হুলের যে বিষ! উপকারী, নানান চিকিৎসাতে!

হুল ব্যবহার অনেক রোগে, বিশেষ করে বাতে!

(বুঝছি না কী লাভ যে হবে হুল বিষয়ে জেনে!)

মৌমাছিদের হুল তোলা চাই আলতো করে টেনে!

টোটকা চিকিৎসাতেই মানুষ হুল থেকে যায় বেঁচে

লাগানো যায় বেকিং সোডা, কিংবা রসুন ছেঁচে!

লাগানো যায় মধু বা চুন, বরফও যায় ঘষা!...

শুনে আমি কান্না ভুলে স্তব্ধ হয়ে বসা!

হুলের ব্যথা সহ্য করি, কিন্তু জ্ঞানের চাপে

ইচ্ছা করে বাসা থেকে পালাই কয়েক লাফে!

