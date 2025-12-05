ছড়া

হাঁটাহাঁটি

রোমেন রায়হান
অলংকরণ: রাকিব

‘হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে…’

এমনি কি আর হাঁটি আমি? এমনি কি আর হাঁটি!

ডায়াবেটিস আমার দেহে বেঁধেছে তার ঘাঁটি।

তিন ডাক্তার বদল করেও লাভ হয় নাই, ফলে

সবাই আমায় কেবল ঠেলে হাঁটাহাঁটির দলে।

না না, আমি করছি না তো ডাক্তারদের খাটো!

দিচ্ছে সবাই এক উপদেশ, ‘হাঁটো হাঁটো হাঁটো।’

হাঁটার কথা শুনে আমি মুখ করি না কালো

হাঁটলে আমার ওজন কমে, ঘুম হয় খুব ভালো।

ইনসুলিনের ইউজ কমে, থাকলে আমি বসে

হাঁটলে গ্লুকোজ ঢোকে আমার দেহের পেশিকোষে।

হাঁটায় হাঁটায় ডায়াবেটিস রাখি নিয়ন্ত্রণে

সব ভুললেও হাঁটার কথা থাকবে আমার মনে।

আমার আছে হাঁটার রুটিন, সকালবেলায় মানা

কেমন করে হাঁটতে হবে, সেটাও আমার জানা।

আয়েশ করে হাঁটি না তো! হাঁটতে থাকি দ্রুত

হাঁটব বলে আমার আছে নরম সোলের জুতো।

এক সপ্তায় কমপক্ষে দেড় শ মিনিট হাঁটি

ডায়াবেটিস! হাঁটায় আমার জীবন পরিপাটি।

