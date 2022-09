ঘুমিয়ে কেন স্বপ্ন দেখে মানুষ?

যুগে যুগে স্বপ্ন নিয়ে মানুষ ভেবেছে এবং এখনো ভাবছে। অতিসাম্প্রতিক কাল ছাড়া স্বপ্নের পেছনে কী রহস্য কাজ করে, এর শক্ত বাস্তব প্রমাণ আগে মেলেনি। জার্নাল অব নিউরোসায়েন্স–এ স্বপ্ন দেখার পেছনে কী কৌশল কাজ করে, সেটা নিয়ে একটা গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। গবেষণাপত্রটির লেখক রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ক্রিস্টিনা মারজানো ও তাঁর একদল সহকর্মী। এক চমত্কার পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে মানুষ কী করে তাদের স্বপ্ন মনে রাখে, এ বিষয়ে প্রথম ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন। মগজের তরঙ্গের সিগনেচার প্যাটার্নের ওপর ভিত্তি করে কীভাবে স্বপ্নের বিষয় স্মরণে আসে, এর সম্ভাব্যতা যাচাই করে এই বিজ্ঞানী দল। ‌এর জন্য ৬৫ জন ছাত্রকে তাদের গবেষণা ল্যাবে পরপর দুই রাত কাটানোর অনুরোধ করে। প্রথম রাতে ছাত্রদের শব্দনিরোধক ও তাপমাত্রানিয়ন্ত্রিত কক্ষে ঘুমাতে দেওয়া হয়। গবেষক দল দ্বিতীয় রাতে ছাত্ররা যখন ঘুমিয়ে ছিল, তখন তাদের মগজের তরঙ্গ পরিমাপ করে। আমাদের মগজে চার রকমের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ থাকে। সেগুলো ডেল্টা, থেটা, আলফা ও বিটা অনুভব করে থাকে। এদের প্রতিটাই আলাদা কম্পাঙ্কের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ। একত্রে মিলে এরা ইলেকট্রো এনসেফালোগ্রাফি (EEG) গঠন করে। ইতালির গবেষক দল এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের ঘুমের নানা স্তরের মগজের তরঙ্গ পরিমাপ করে।

আমরা যখন ঘুমাই, শরীরের ভেতর তখন অনেক ঘটনাই ঘটে। তবে ঘুমের বিষয়টাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এর একটি হলো দ্রুত চোখের বিচলন (Rapid Eye Movement) অর্থাৎ, REM ঘুম। আর অন্যটি হলো এর উল্টোটা অর্থাৎ, Non REM ঘুম। REM ঘুমের সময় আমাদের চোখ দুটি বিভিন্ন দিকে দ্রুত ঘুরতে থাকে। Non REM ঘুমের সময় তা ঘটে না। ঘুমের শুরুতে অবশ্য Non REM ঘুমই আসে এবং এরপর আসে REM ঘুমের স্বল্পকালীন স্তর এবং চক্রটি পুনরায় চলতে থাকে। মানুষ স্বপ্ন দেখে মূলত REM ঘুমের স্তরে। অবশ্য REM স্তরে পৌঁছাতে মানুষকে তিনটি Non REM স্তর পেরিয়ে যেতে হয়। প্রথম স্তরে মানুষ চোখ বোজে কিন্তু ডাক দিলে দ্রুতই তার ঘুম ভেঙে যায়। এ স্তরটি ৫ থেকে ১০ মিনিটকাল স্থায়ী হয়। দ্বিতীয় স্তরটি হলো হালকা ঘুমের স্তর। তখন হৃৎপিণ্ডের চলনহার ধীর হয় এবং শরীরের তাপমাত্রা নেমে যায়। অর্থাৎ শরীর গভীর ঘুমের জন্য প্রস্তুত হয়। তৃতীয় স্তরটি হলো গভীর ঘুমের স্তর। এ অবস্থায় মানুষকে সহজে ঘুম থেকে জাগানো যায় না। এ সময় মানুষকে জাগানো হলে সে কয়েক মিনিটের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং বিভ্রান্ত হয়। মানুষের বয়স যত বাড়ে, ঘুম তত হালকা হয় এবং গভীর ঘুমও তত কম হয়।

Non REM ঘুম পর্যায় অতিক্রম করার পর আসে REM ঘুম পর্যায়। সাধারণত REM ঘুম পর্যায় চলে ৯০ মিনিটের মতো। তবে REM-এর প্রথম পর্যায় চলে মাত্র ১০ মিনিট। পরবর্তী REM পর্যায় ক্রমেই লম্বা হয় এবং শেষেরটি এক ঘণ্টাও স্থায়ী হতে পারে। এ সময় হৃৎপিণ্ডের কম্পন এবং শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয়। REM ঘুমের মধ্যেই মানুষ স্বপ্নটা দেখে, যখন মানুষের মগজ সবচেয়ে সক্রিয় থাকে। শিশুদের ঘুমের REM পর্যায় প্রায় শতকরা ২০ ভাগ। REM ঘুম পর্যায়ে চোখজোড়া বন্ধ থাকে কিন্তু চোখের ভেতরের অংশ দ্রুত এক পাশ থেকে অন্য পাশে বিচলন করে। মনে করা হয় এ সময় মানুষ স্বপ্ন দেখতে থাকে এবং তার মগজের ক্রিয়া চলতে থাকে। REM ঘুমের পরপরই ঘুম ভেঙে গেলে একজন ব্যক্তি তার স্বপ্ন মনে রাখতে পারে। কোনো ব্যক্তি প্রতি রাতে চার থেকে ছয়টি স্বপ্নও দেখতে পারে।