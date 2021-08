বিখ্যাত ব্যারোমিটার প্রবলেম

ব্যারোমিটারের সাহায্যে আরও অনেক উপায়েই ভবনের উচ্চতা পরিমাপ করা যাবে। যেমন, সূর্যালোকিত দিনে আপনি একটি ব্যারোমিটারের দৈর্ঘ্য ও তার ছায়ার দৈর্ঘ্য মাপতে পারেন। তারপর ভবনের ছায়ার দৈর্ঘ্য মেপে অনুপাতের সূত্র প্রয়োগ করে সহজেই ভবনের উচ্চতা পরিমাপ করতে পারেন।

পরিমাপের একদম সাধারণ ধারণার মাধ্যমেও ভবনের উচ্চতা নির্ণয় করা সম্ভব। তার জন্য আগে ব্যারোমিটারের দৈর্ঘ্য মাপতে হবে। এরপর সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দেয়ালে ব্যারোমিটারের সমান দৈর্ঘ্যে একটি একটি করে দাগ কেটে কেটে ওপরে উঠতে হবে। পরে সব দৈর্ঘ্যকে একত্রে যোগ করে সহজেই পাওয়া যাবে ভবনের উচ্চতা।

পদার্থবিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট আরও বাস্তবধর্মী উত্তর চাইলে এক কাজ করতে পারেন। ব্যারোমিটারটিকে একটি তন্তুতে বেঁধে সরল দোলকের মতো করে নিন। তারপর একে ভবনের উঁচু ছাদে এবং ভূমিতে দুলিয়ে দুই স্থানের অভিকর্ষজ ত্বরণ (g) নির্ণয় করতে পারেন। দুই রকম অভিকর্ষজ ত্বরণের পার্থক্য থেকে হিসাব-নিকাশ করে ভবনের উচ্চতা বের করা সম্ভব।

এমনিতে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম থাকতেই হবে—যদি এমন বাধ্যবাধকতা না থাকে, তাহলে আরও বেশ কিছু উপায় আছে ভবনের উচ্চতা মাপার। যেমন ব্যারোমিটারটিকে হাতে নিয়ে নিচতলায় ম্যানেজারের কাছে যেতে পারেন, যিনি ভবনটি রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। তাঁর রুমে নক করলে তিনি কারণ জানতে চাইলে বলবেন, আমার হাতে খুব চমত্কার ও দৃষ্টিনন্দন একটি ব্যারোমিটার আছে। আপনি যদি এই ভবনটির উচ্চতা কত তা আমাকে বলেন, তাহলে ব্যারোমিটারটি আপনাকে দিয়ে দেব। এভাবে ব্যারোমিটারের সাহায্যে জানতে পারবেন উচ্চতা।

এই পর্যায়ে বিচারক ছাত্রটির কাছে জানতে চাইলেন সে আসলেই প্রাসঙ্গিক উত্তরটি জানে নাকি জানে না? ছাত্র জানায়, সে আসলে জানে। কিন্তু সে এমন করেছে, কারণ হাইস্কুল ও কলেজের শিক্ষকেরা যেভাবে বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করা সম্পর্কে পড়িয়েছেন, তাতে সে বিরক্ত হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই ঘটনাটি অনেক বিখ্যাত এবং এটি ‘ব্যারোমিটার প্রবলেম’ নামে পরিচিত।

নিলস বোর এলেন কোথা থেকে?

অনেকে বলে থাকে, ব্যারোমিটার প্রবলেম ঘটনার ছাত্রটি আসলে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী নিলস বোর। কিন্তু আসলে এই ঘটনাটির সঙ্গে নিলস বোরের কোনো সম্পর্ক নেই। স্নোপস ডট কমের এক অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে পদার্থবিজ্ঞানের এই উপকথাটির প্রথম দেখা পাওয়া যায় ১৯৫৮ সালে রিডার্স ডাইজেস্ট ম্যাগাজিনের একটি সংখ্যা থেকে। পরবর্তী সময়ে ১৯৬১ সালে বিচারক ড. আলেকজান্ডার ক্যালান্ড্রা তাঁর বই The Teaching of Elementary Science of Mathematics-এ ঘটনাটির উল্লেখ করেন। আরও পরে ১৯৬৮ সালে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হিসেবে স্যাটারডে রিভিউতে প্রকাশিত হয়। এরপর এটি অনেকবার অনেক সাময়িকীতে পুনঃপ্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এর অনেক অনেক আগেই নিলস বোরের ছাত্রত্ব শেষ হয়ে গেছে। এমনকি ১৯২২ সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারই পেয়ে গেছেন।