গণিতের সমস্যা

আজকের সমস্যাটি Cryptoarithmatic-এর সঙ্গে পরিচয় হয়ে যাবে। সমস্যাগুলো ঠিক কঠিন বা সহজ নয়। একটু চেষ্টা করলেই পারা যায়। কোনো গতানুগতিক নিয়ম নেই সমাধানের, তবে কিছু সমাধান করলেই মৌলিক কিছু নিয়মকানুন ধরে ফেলা যায়। Cryptoarithmatic হলো একটা পাটিগণিতীয় অপারেশন। এতে একটি বর্ণ দিয়ে একটি অঙ্কই বোঝানো হয় এবং ওই যোগ/বিয়োগ/গুণ/ভাগ অপারেশনজুড়ে অন্য কোনো বর্ণ দিয়ে ওই অঙ্ক বোঝানো হবে না। কোন বর্ণ দিয়ে কী অঙ্ক বোঝানো হচ্ছে, সেটাই বের করতে হবে। একটি অপারেশনের একাধিক উত্তর থাকতে পারে।

IT + IS = OK

FOR + THE = WIN