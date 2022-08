আটলান্টিক কি আগামী পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগর?

আর্থ সাইন্স রিভিউ সাময়িকীর ২০২২ সালের পর্যালোচনা অনুযায়ী, প্যানথালাসার আয়তন ছিল প্রায় ৩৬ কোটি বর্গ কিলোমিটার। সেটা ছিল ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৭০ শতাংশ এলাকা জুড়ে। অন্যদিকে আন্তঃরাস্ট্রীয় মহাসাগরীয় কমিশনের হিসাবে, আজকের প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন ১৬.৫ বর্গ কিলোমিটারের চেয়ে কিছুটা বেশি। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের ৩০ শতাংশের বেশি। অধ্যাপক ব্রেনডেন মার্ফি বলেন, প্রশান্ত মহাসাগরের প্রস্থের সাথে আরও কমপক্ষে ৩ হাজার কিলোমিটার যোগ করলে প্যানথালাসার প্রস্থের সমান হতে পারে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, আটলান্টিক মহাসাগর তৈরি হওয়ায় প্যানজিয়ার বড় অংশ ভেঙ্গে গেছে। আটলান্টিক মহাসাগর বর্তমানে ব্রাজিল ও লাইবেরিয়ার মাঝামাঝি এলাকায় ২ হাজার ৯০০ কিলোমিটার জুড়ে আছে। উত্তর আমেরিকা ও উত্তর আফ্রিকার মাঝের এলাকার জায়গা ৪ হাজার ৮০০ কিলোমিটার প্রশস্ত। আর এর আয়তনে ৮.২৪ বর্গ কিলোমিটার। অতীতে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ দুটি একসঙ্গে ছিল।

২০ কোটি বছর আগের প্যানজিয়ার বিলুপ্তির সময় থেকে প্রশান্ত মহাসাগর বৃহত্তম মহাসাগরের শিরোপা ধরে রেখেছে। অধ্যাপক মার্ফির মতে, আগামী ৭ কোটি বছরের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ প্রশান্ত মহাসাগরকে দুই ভাগে ভাগ করবে। মজার ব্যাপার হলো, একই সময়ে আটলান্টিক মহাসাগর বেড়ে পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগরের মুকুট পরবে।

লেখক: ভূতত্ত্ববিদ ও গবেষক

সূত্র: লাইভ সাইন্স-এ প্রকাশিত মাইকেল ধর প্রণীত ‘পৃথিবীতে আদৌ থাকা বৃহত্তম মহাসাগরটি কী’ (What’s the largest ocean that ever existed on Earth?); ১৪ আগস্ট ২০২২