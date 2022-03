হিগস ও আমাদের মহাবিশ্ব

এসব শুনে আমাদের আতঙ্কিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাহলে কি হিগস ফিল্ডের ফেজ ট্রানজিশনের মাধ্যমেই আমাদের মহাবিশ্বের প্রাণের বিলুপ্তি ঘটতে চলেছে? এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে হিগস বোসনের ভরের মধ্যে। লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারের পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে—হিগস বোসনের ভর প্রায় ১২৫.৩ গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট। এই ফলাফল থেকে সার্নের বিজ্ঞানীরা হিগস ফিল্ড বর্তমান অবস্থা থেকে অতি-ঘন অবস্থায় পরিবর্তিত হবার সম্ভাবনা হিসেব করে দেখেছেন। তাঁদের পাওয়া ফলাফল সত্যিকার অর্থেই বিস্ময়কর। তাঁদের হিসেব অনুযায়ী- আমাদের পরিমাপ করা হিগস বোসনের ভর একটি বিশেষ অবস্থানে আছে। অর্থাৎ এর থেকে একটু বেশি-কম হলেই আমাদের মহাবিশ্ব একটি ফেজ ট্রাঞ্জিশনের মধ্য দিয়ে যাবে। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন। আমাদের অবস্থা অনেকটা, মাঝারি উচ্চতার পর্বতের চূড়ায় ক্যাম্প করার মতো। একটু এদিক-ওদিক হলেই আমরা অনেক নিচের কোন গর্তে পড়ে যাব। তবে ভয় পাবার কিছু নেই। এই অবস্থা চূড়ান্ত রকমের অস্থিতিশীল হলেও আগামী কয়েক শ কোটি বছরের মধ্যে হিগস ফিল্ডের ফেজ ট্রানজিশন করার কোন সম্ভাবনা নেই। বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী হিগস ফিল্ড ফেজ ট্রানজিশন করতে আরও ১০১০০ বছর সময় লাগবে। এটি আসলেই অনেক দীর্ঘ সময়।

লেখক: বিজ্ঞান লেখক

