রহস্যময় ও অধরা এক মেরু চুম্বক

এখনকার পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব স্ট্রিং থিওরিও গাণিতিকভাবে এক মেরুর অস্তিত্বের কথা বলে। একইভাবে কসমোলজি, যা আমাদের এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি এবং তার ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলে, সেখানেও এক মেরুর ধারণা আছে, যদিও আমাদের এই মহাবিশ্বে আমরা এদের অস্তিত্ব এখনো পাইনি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের এই মহাবিশ্বের বয়স যখন খুব কম ছিল, তখন হয়তো এমনটা ছিল না। সেই শিশু মহাবিশ্বে সম্ভবত চৌম্বকীয় এক মেরু ছিল। চৌম্বকীয় এক মেরু বা টপোলজিক্যাল ত্রুটি যেহেতু এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুর সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই জন্য স্বাভাবিকভাবেই মহাবিশ্ব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেতে হলে এদের বোঝা আমাদের জন্য জরুরি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, আমরা সবচেয়ে ভালোভাবে পদার্থবিদ্যার যে তত্ত্বগুলো বুঝি, তাদের ক্ষেত্রেও এই টপোলজিক্যাল ত্রুটির অংশটুকু এখনো পরিষ্কার বুঝি না।

তুফত এবং পোলিয়াকভ তাত্ত্বিকভাবে মনোপোলের অস্তিত্ব ভবিষ্যদ্বাণী করার পর থেকে পরীক্ষাগারে মনোপোল দেখার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে সার্ন। মাত্র কয়েক বছর আগে সার্নে এই বিষয়ে একটা রিসার্চ প্রোগ্রাম শুরু করা হয়েছে। সেটার নাম মনোপোল এক্সোটিকস ডিটেকটর অ্যাট দ্য লার্জ হ্যাড্রন (Monopole and Exotics Detector at the Large Hadron Collider) বা সংক্ষেপে MoEDAL। কিন্তু এখনো এই প্রচেষ্টা সাফল্যের মুখ দেখেনি। এর একটা সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে, এটি দেখতে হলে যে শক্তিতে পরীক্ষাটাকে সাজাতে হবে, তা সার্নের বর্তমান শক্তি সক্ষমতার বাইরে। সংখ্যা দিয়ে ব্যাপারটা আরেকটু পরিষ্কার করা যাক। সার্নের পার্টিকেল অ্যাকসিলারেটর বর্তমানে ১০ টেরা ইলেকট্রন ভোল্টের মতো শক্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে। বিভিন্ন তত্ত্ব থেকে গাণিতিকভাবে অনুমান করা হয়, মনোপোল দেখতে হলে যে শক্তিতে পরীক্ষা সাজাতে হবে, তা সর্বোচ্চ ১০১৪ টেরা ইলেকট্রন ভোল্ট পর্যন্ত হতে পারে। ১০১৪ মানে হচ্ছে একের পরে ১৪টি শূন্য দিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, সেটা। লক্ষণীয়, এটা মনোপোলের শক্তির হিসাবের ঊর্ধ্বসীমা, কাজেই শক্তির হিসাব এর থেকে কম বা এর সমানও হতে পারে। তবে বর্তমান পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের বলছে যে এই সংখ্যা ১০ টেরা ইলেকট্রন ভোল্টের থেকে ওপরে। খুব সম্ভবত অনেক অনেক ওপরে, ঊর্ধ্বসীমা থেকে সেটাই মনে হয়। তত্ত্বগুলো থেকে পাওয়া এই ঊর্ধ্বসীমাই যদি মনোপোলের শক্তির সঠিক হিসাব হয় বা এর থেকে অনেক কমও যদি হয়, তবু নিকট ভবিষ্যতে পরীক্ষাগারে এটাকে দেখতে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। সে ক্ষেত্রে বলা যায়, শক্তির এই পার্থক্য এতই বেশি যে মনোপোলের দেখা পাওয়া আমাদের কল্পনারও বাইরে হবে।

আমরা প্রকৃতিকে জানার চেষ্টা করছি। পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, প্রকৃতির গতিবিধি মোটেই এলোমেলো নয়, অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। খুব সম্ভবত আমাদের প্রকৃতির ভাষা গণিত। গণিত ভাষা হিসেবে স্বাধীন এবং এর সম্ভাবনা সীমাহীন। যখন এই গণিতের অমিত সম্ভাবনাকে প্রকৃতির নিয়ম দিয়ে সীমাবদ্ধ করা হয়, তখন আমরা যা পাই, সেটাই পদার্থবিজ্ঞান। আর এই নিয়ন্ত্রিত গণিতকে আবিষ্কার করাই হলো পদার্থবিদদের কাজ। ব্যাপারটা অনেকটা একজন কবির কোনো ভাষাতে সনেট লেখার মতো। প্রথমে ভাষাটা ঠিক করতে হবে, তারপর কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মানতে হবে, যেমন চৌদ্দটা লাইন থাকতে হবে এবং প্রতিটি লাইনে চৌদ্দটা শব্দ থাকতে হবে ইত্যাদি। কোথায় যেন (সম্ভবত পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যানের বইতে) একটা উপমা পড়েছিলাম, সেটা খুব ভালো লেগেছিল। উপমাটা অনেকটা এমন—ধরা যাক, দুজন গ্র্যান্ডমাস্টার দাবা খেলছেন এবং তাঁরা কোনো একটা গেমের মাঝপর্যায়ে আছেন। এমন সময় তৃতীয় একজন ব্যক্তিকে ওখানে নিয়ে আসা হলো, যার দাবা খেলা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। তাঁকে বলা হলো খেলাটা দেখতে এবং খেলাটার নিয়মগুলো বের করতে। পদার্থবিদদের অবস্থা অনেকটা একই রকম। তবে এটা কিন্তু কোনোভাবেই হতাশার নয়, বরং অসম্ভব চ্যালেঞ্জিং, যার প্রতিটি পরতে আছে সৃষ্টিকে জানার রোমাঞ্চ।

লেখক: শিক্ষক ও গবেষক, স্ট্রিং থিওরি অ্যান্ড কসমোলজি, ইউনিভার্সিটি অব উইন্ডসর, কানাডা

*লেখাটি বিজ্ঞানচিন্তার জানুয়ারি ২০১৯ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়