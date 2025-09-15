শিক্ষার্থীদের গণিতে ভালো করার ৭ কৌশল

গণিতের কথা শুনলেই কি তোমার ভয় লাগে? কঠিন লাগে গণিতের হিসাব-নিকাশ! কিন্তু গণিত কিন্তু ততটা কঠিন না। অবশ্য তুমি যদি সঠিক কৌশল আর একটুখানি চেষ্টা করো, তবেই তোমার কাছে গণিত সহজ লাগবে।
প্রতিদিন যেমন খেলতে ভালো লাগে, তেমনি প্রতিদিন মাত্র ২০ মিনিট গণিতের জন্য সময় দিতে হবে। ভয়কে জয় করে প্রতিদিন গণিত অনুশীলন করলে দেখবে, কঠিন অঙ্কগুলোও সহজ লাগছে। না বুঝে মুখস্থ করার বদলে অঙ্ক বুঝে করতে হবে।
শুধু ফর্মুলা বা সূত্র মুখস্থ করে অঙ্ক করলে গণিতের আসল মজা পাওয়া যাবে না। সূত্রের পেছনের ‘কেন’-এর উত্তর খুঁজে বের করতে চেষ্টা করো। সূত্রগুলো কেন এমন হলো, কোন সূত্র কেন কোথায় ব্যবহার করতে হবে, তা বুঝতে পারলেই অঙ্ক সহজ লাগবে।
একটা ২-৩ পৃষ্ঠার অঙ্ক দেখে ভয় পাচ্ছ? ভয় না পেয়ে পুরো অঙ্কটাকে ছোট ছোট ধাপে ভেঙে নাও। দেখবে প্রত্যেকটা ধাপ কত সহজ! এভাবে করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও কমে যাবে। পাশাপাশি সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝতে পারবে।
জ্যামিতি বা বীজগণিতের মতো বিষয়গুলোকে কঠিন মনে হলে ছবি একে বোঝার চেষ্টা করো। ছবি, চার্ট বা ডায়াগ্রাম এঁকে সমস্যার সমাধান করলে বিষয়টা বুঝতে সহজ হয়।
তোমার চারপাশেও যে গণিত লুকিয়ে আছে, তা জানো? দোকানে কিছু কেনার সময়, টিফিনের টাকা জমানোর সময় বা ক্রিকেট খেলা দেখার সময়ও তুমি গণিত ব্যবহার করছ! বাস্তব জীবনের সঙ্গে মেলালে দেখবে, গণিত আর বিরক্তিকর লাগবে না।
কোনো কিছু বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করতে একদমই লজ্জা পাবে না। প্রশ্ন করা মানেই তুমি শিখতে চাইছ। তোমার শিক্ষক বা বন্ধুদের প্রশ্ন করো। দেখবে একই অঙ্ক সমাধান করার হয়তো আরও অনেক সহজ উপায় পাবে।
এখন তো তোমাদের হাতের মুঠোতেই আছে দারুণ সব মজার অ্যাপ, ভিডিও এবং গেম। ক্লাসের বাইরেও গণিত শেখার জন্য এগুলোর সাহায্য নিতে পারো। খেলতে খেলতে অঙ্ক শেখার মজাই আলাদা!