বেশি মাছ খাওয়া কি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর
মাছ খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কি না, তা অনেকটাই নির্ভর করে আপনি কোন মাছ খাচ্ছেন, কোথা থেকে সেটি এসেছে এবং কীভাবে রান্না করছেন তার ওপর। মাছ আমাদের শরীরের জন্য উপকারী প্রোটিন, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন ও খনিজের ভালো উৎস। কিন্তু সব মাছ সমান নিরাপদ নয়। কিছু মাছের শরীরে জমতে পারে পারদ বা অন্যান্য ভারী ধাতু। আবার কিছু মাছের মধ্যে থাকে প্রাণঘাতী বিষ। এমনকি বাংলাদেশে কিছু বিদেশি মাছের আমদানি ও চাষও নিষিদ্ধ।
তাই মাছ খাওয়া বন্ধ করার দরকার নেই। বরং জানতে হবে, কোন মাছ কতটা খাওয়া ভালো এবং কোন মাছ এড়িয়ে চলা উচিত। মাছের পুষ্টিগুণ ঠিকভাবে পেতে কীভাবে রান্না করতে হবে তাও জেনে রাখা ভালো। তবে এসব প্রশ্নে যাওয়ার আগে জেনে নিই, প্রতিদিন কী পরিমাণ মাছ খাওয়া দরকার।
প্রতিদিন কতটুকু মাছ খাওয়া ভালো
বাংলাদেশের মানুষের খাবারের তালিকায় মাছের জায়গা বেশ ওপরে। ভাতের সঙ্গে মাছ না হলে অনেকের দুপুরের খাবারই যেন সম্পূর্ণ হয় না। তবে প্রতিদিন কতটুকু মাছ খাওয়া উচিত, তার একটি হিসাবও আছে।
বাংলাদেশের জাতীয় খাদ্য নির্দেশিকায় একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক ৬০ গ্রাম মাছ খাওয়া উচিত। এই হিসাবটি করা হয়েছে দৈনিক প্রায় ২ হাজার ৪৩০ কিলোক্যালরি শক্তির চাহিদা ধরে তৈরি একটি আদর্শ খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে। অর্থাৎ এটি সবার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। বয়স, শারীরিক পরিশ্রম, ওজন ও স্বাস্থ্যের অবস্থার সঙ্গে প্রয়োজন বদলাতে পারে। নির্দেশিকায় মাছ, মাংস ও হাঁস-মুরগির মাংস মিলিয়ে প্রতিদিন প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।
আন্তর্জাতিক নির্দেশিকাতেও মাছ নিয়মিত খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। যুক্তরাজ্যের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা সংস্থা এনএইচএস সপ্তাহে অন্তত দুই বেলা মাছ খাওয়ার কথা বলেছে। এর মধ্যে এক বেলা হওয়া উচিত তৈলাক্ত মাছ। এক বেলার পরিমাণ প্রায় ১৪০ গ্রাম রান্না করা মাছ। অর্থাৎ প্রতিদিন মাছ খেতেই হবে, এমন নয়। সপ্তাহজুড়ে খাবারের বৈচিত্র্য বজায় রাখাটাই গুরুত্বপূর্ণ।
মাছের মধ্যে কী এমন আছে
মাছের সবচেয়ে বড় গুণ হলো, এতে শরীরের প্রয়োজনীয় উচ্চমানের প্রোটিন থাকে। প্রোটিন আমাদের পেশি গঠন, কোষ মেরামত, শরীরের বৃদ্ধি এবং রোগপ্রতিরোধব্যবস্থার স্বাভাবিক কাজে সাহায্য করে। মাছের প্রোটিনে শরীরের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডও থাকে।
মাছ থেকে পাওয়া যায় ভিটামিন বি১২, ভিটামিন ডি, আয়োডিন, সেলেনিয়াম, আয়রন ও জিঙ্কের মতো পুষ্টি উপাদান। তবে মাছের প্রজাতিভেদে এসব উপাদানের পরিমাণ অনেক বদলে যায়। কোনো মাছ প্রোটিনে সমৃদ্ধ, কোনোটি ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের ভালো উৎস, আবার কোনো ছোট মাছ ভিটামিন এ ও ক্যালসিয়ামের জন্য বিশেষভাবে উপকারী।
মাছের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। এর দুটি পরিচিত ধরন হলো ইপিএ ও ডিএইচএ। এগুলো মস্তিষ্ক, চোখ ও হৃদ্যন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মাছের মধ্যে, বিশেষ করে তৈলাক্ত সামুদ্রিক মাছে এই উপাদান বেশি পাওয়া যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বিশেষজ্ঞদের পর্যালোচনায় দেখা গেছে, মাছ খাওয়ার সঙ্গে হৃদ্রোগজনিত মৃত্যুর ঝুঁকি কম থাকার সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষ করে তৈলাক্ত মাছ এ ক্ষেত্রে উপকারী।
কোন মাছ থেকে কী পুষ্টি পাওয়া যায়
বাংলাদেশের মাছের পুষ্টিগুণ নিয়ে গবেষণাও হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের গবেষকদের তৈরি ফুড কম্পোজিশন টেবিল ফর বাংলাদেশ বিভিন্ন মাছের প্রতি ১০০ গ্রাম কাঁচা, খাওয়ার উপযোগী অংশে থাকা পুষ্টি উপাদানের হিসাব দেওয়া হয়েছে। সেই তথ্য থেকে কয়েকটি পরিচিত মাছের পুষ্টিগুণ দেখা যাক।
রুই: প্রতি ১০০ গ্রাম কাঁটাহীন কাঁচা রুইয়ের মাংসে প্রায় ২০.৬ গ্রাম প্রোটিন ও ২.৬ গ্রাম চর্বি পাওয়া যায়। অর্থাৎ তুলনামূলক কম চর্বিতে ভালো পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া সম্ভব।
তেলাপিয়া: প্রতি ১০০ গ্রাম কাঁটাবিহীন কাঁচা তেলাপিয়ায় প্রায় ২০.৮ গ্রাম প্রোটিন ও ৩ গ্রাম চর্বি থাকে। এতে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। তাই তেলাপিয়া শুধু সহজলভ্য মাছই নয়, প্রোটিনেরও ভালো উৎস।
ইলিশ: প্রতি ১০০ গ্রাম কাঁটাবিহীন কাঁচা ইলিশে প্রায় ১৮ গ্রাম প্রোটিন ও ১৬.৮ গ্রাম চর্বি থাকে। রুই বা তেলাপিয়ার তুলনায় ইলিশে চর্বি বেশি। তবে এই চর্বির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো উপকারী অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার ইলিশের ফ্যাটি অ্যাসিড বিশ্লেষণ করে করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, এতে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিমাণ বেশ ভালোই। আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি ১০০ গ্রাম কাঁচা ইলিশে ডিএইচএর গড় পরিমাণ পাওয়া গেছে প্রায় ৬৯৪ মিলিগ্রাম।
মলা: ছোট এই মাছটির পুষ্টিগুণ বেশ ভালো। বাংলাদেশের ছোট দেশি মাছের ওপর করা এক গবেষণায় প্রতি ১০০ গ্রাম কাঁচা মলা মাছে প্রায় ২ হাজার ৬৮০ মাইক্রোগ্রাম রেটিনল সমতুল্য ভিটামিন এ পাওয়া গেছে। এই ভিটামিন চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টি, রোগপ্রতিরোধক্ষমতা ও শরীরের বৃদ্ধি-উন্নয়নের জন্য জরুরি। মলা মাছের ভিটামিন এ-এর প্রায় ৯০ শতাংশ থাকে চোখ ও নাড়িভুঁড়িতে। তাই ছোট মাছটি পরিষ্কার করার সময় এসব অংশ ফেলে দিলে ভিটামিন এ-এর বড় অংশও নষ্ট হতে পারে।
ছোট মাছের আরেকটি সুবিধা হলো, অনেক মাছ কাঁটাসহ খাওয়া যায়। ফলে ক্যালসিয়ামও পাওয়া যায়। বাংলাদেশের একটি গবেষণায় কাঁচা মলা মাছের ১০০ গ্রামে প্রায় ৮৫৩ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম পাওয়া গেছে। কাচকি, চাপিলা, পুঁটি ও টেংরার মতো ছোট মাছেও উল্লেখযোগ্য ক্যালসিয়াম থাকতে পারে। তবে মাছের কাঁটা ফেলে দিলে সেই ক্যালসিয়ামের বড় অংশ পাওয়া যাবে না।
এখানে একটা বিষয় মনে রাখা দরকার। মাছের পুষ্টিগুণ শুধু নামের ওপর নির্ভর করে না। মাছটি কোথায় বড় হয়েছে, কোন খাবার খেয়েছে, তার বয়স কত, কোন মৌসুমে ধরা হয়েছে; এসবের কারণে পুষ্টির পরিমাণ কমবেশি হতে পারে। আর গবেষণার হিসাব সাধারণত কাঁচা মাছের খাওয়ার উপযোগী অংশের জন্য দেওয়া হয়। রান্নার পর পানির পরিমাণ কমে যাওয়ায় প্রতি ১০০ গ্রামে পুষ্টির ঘনত্ব বদলে যেতে পারে।
কোন মাছ খাওয়ার আগে সাবধান হতে হবে
এতক্ষণ মাছের উপকারিতা নিয়ে কথা হলো। এবার একটু বিপজ্জনক মাছের কথা শোনা যাক। এমন মাছও আছে, যা খেলে হাসপাতালে যেতে হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাণহানিও ঘটতে পারে।
পটকা মাছ: বাংলাদেশে পটকা মাছ খেয়ে বিষক্রিয়ার ঘটনা ঘটেছে। এই মাছের শরীরে থাকতে পারে টেট্রোডোটক্সিন নামে ভয়ংকর বিষ। এটি স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত করে। ফলে শরীর অবশ হয়ে যেতে পারে, এমনকি শ্বাস নেওয়ার পেশিগুলোও অচল হয়ে যেতে পারে।
২০০৮ সালে বাংলাদেশের তিনটি এলাকায় পটকা মাছ খেয়ে বিষক্রিয়ার ঘটনা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন চিকিৎসকেরা। তাঁদের প্রতিবেদনে দেখা যায়, মাছ খাওয়ার পর ১৪১ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে মারা যান ১৭ জন। সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হলো, এই বিষ সাধারণ রান্নায় নষ্ট হয় না। মাছ সিদ্ধ, ভাজা কিংবা ফ্রিজে রাখলেও বিষের কার্যকারিতা থেকে যেতে পারে। তাই পটকা মাছকে কোনোভাবেই সাধারণ খাবারের মাছ ভেবে খাওয়া উচিত নয়।
পারদ বেশি জমে এমন বড় শিকারি মাছ
সমুদ্রের কিছু বড় মাছের শরীরে জমতে পারে মিথাইলমারকারি বা পারদের একটি বিষাক্ত রূপ। ছোট মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী থেকে খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে পারদ বড় মাছের শরীরে জমতে থাকে। বড় শিকারি মাছ ছোট মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে বলে তাদের শরীরে পারদের ঘনত্ব অনেক সময় বেশি হয়।
যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের (এফডিএ) পরামর্শ অনুযায়ী, হাঙর, সোর্ডফিশ, মার্লিন, কিং ম্যাকারেল, অরেঞ্জ রাফি ও বিগআই টুনার মতো কিছু মাছ এড়িয়ে চলা উচিত। বিশেষ করে গর্ভবতী নারী, সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন এমন মা এবং ছোট শিশুদের জন্য এই সতর্কতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মিথাইলমারকারি শিশুর বিকাশমান মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে। তবে সব সামুদ্রিক মাছেই যে পারদের মাত্রা বেশি, তা নয়। অনেক সামুদ্রিক মাছেই পারদ কম এবং সেগুলো পুষ্টিকর খাবার।
নিষিদ্ধ বিদেশি মাছ
বাংলাদেশে পিরানহা ও আফ্রিকান মাগুরের মতো কিছু বিদেশি আগ্রাসী মাছের আমদানি ও চাষ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর কারণ শুধু মানুষের খাদ্যনিরাপত্তা নয়, পরিবেশও। এসব মাছ দ্রুত বংশবিস্তার করতে পারে এবং দেশি মাছ ও জলজ প্রাণীর জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যবিষয়ক জাতীয় প্রতিবেদনে পিরানহার আমদানি ও চাষে ২০০৮ সালের নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আফ্রিকান মাগুরও আগ্রাসী স্বভাবের কারণে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে, এই মাছগুলোকে নিষিদ্ধ করার কারণ পটকা মাছের মতো শরীরে প্রাণঘাতী বিষ থাকা নয়; মূল উদ্বেগ পরিবেশের ক্ষতি। বাজারে এসব মাছ দেখলে না কেনাই ভালো।
নদী ও পুকুর মাছেও থাকতে পারে দূষণ
অনেকে মনে করেন, নদীর মাছ মানেই নিরাপদ, চাষের মাছ মানেই ক্ষতিকর। ধারণাটি সবক্ষেত্রে সঠিক নয়। মাছ কোথায় বড় হচ্ছে, সেই পানিতে কী ধরনের দূষণ আছে এবং মাছ কী খাবার পাচ্ছে, সেটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
কলকারখানার বর্জ্য, কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক এবং অন্যান্য দূষিত পদার্থ নদী, খাল, পুকুর বা সমুদ্রে মিশতে পারে। এসব জায়গার মাছের শরীরে সিসা, ক্যাডমিয়াম, আর্সেনিক বা পারদের মতো ভারী ধাতু জমার আশঙ্কা থাকে। আবার চাষের মাছের ক্ষেত্রেও পানি ও খাবারের মান ঠিক না থাকলে সমস্যা হতে পারে।
বাংলাদেশের কয়েকটি গবেষণায় বিষয়টি উঠে এসেছে। ২০২২ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেশের কিছু নদী থেকে ধরা এবং পুকুরে চাষ করা মাছের শরীরে ভারী ধাতুর মাত্রা তুলনা করা হয়। গবেষকেরা দুই ধরনের মাছের ক্ষেত্রেই সম্ভাব্য স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি পরীক্ষা করেছেন। আবার ২০২৫ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলের কিছু মাছ নিয়ে গবেষণায় সিসা, আর্সেনিক ও ক্রোমিয়ামের দূষণ পাওয়া যায়। গবেষকদের হিসাব অনুযায়ী, ওই নমুনাগুলো থেকে শিশুদের ঝুঁকি তুলনামূলক বেশি হতে পারে।
তবে এই ফলাফল দিয়ে বাংলাদেশের সব নদী, পুকুর কিংবা বাজারের মাছকে দূষিত বলা যাবে না। গবেষণাগুলো নির্দিষ্ট কিছু এলাকা ও নমুনার ওপর করা হয়েছে। বরং এগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মাছের উৎস এবং জলাশয়ের পরিচ্ছন্নতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।
শুধু মাছের পরিমাণ নয়, রান্নার ধরনও গুরুত্বপূর্ণ
মাছ পুষ্টিকর বলেই যেকোনোভাবে রান্না করে খাওয়া যাবে, ব্যাপারটি এমন নয়। মাছের উপকার পেতে হলে রান্নার ধরনও স্বাস্থ্যকর হওয়া দরকার। অল্প তেলে ঝোল, ভাপ, সেদ্ধ বা গ্রিল করে খেলে অতিরিক্ত তেল যোগ হয় না। অন্যদিকে মাছ ডুবো তেলে ভাজলে খাবারে বাড়তি চর্বি ও ক্যালরি যোগ হয়। মাছের সঙ্গে অতিরিক্ত লবণ বা লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করা শুঁটকি খাওয়ার ক্ষেত্রেও পরিমাণের দিকে খেয়াল রাখা ভালো।
মাছ কেনার সময়ও একটু সতর্ক হওয়া দরকার। তাজা মাছের চোখ সাধারণত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল থাকে। মাংস চাপ দিলে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে। মাছ থেকে পচা, টক বা অ্যামোনিয়ার মতো গন্ধ বের হলে সেটি না কেনাই ভালো। মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক খাবার ভালোভাবে রান্না করে খাওয়া উচিত। বিশেষ করে শিশু, গর্ভবতী নারী, বয়স্ক মানুষ এবং রোগপ্রতিরোধক্ষমতা কম এমন ব্যক্তিদের কাঁচা বা আধা সেদ্ধ মাছ এড়িয়ে চলা ভালো।
অর্থাৎ মাছের ধরন, পরিমাণ ও উৎসের ওপর নির্ভর করে আপনি কোন মাছ কতটা খাবেন। সুস্থ মানুষের খাদ্যতালিকায় নিয়মিত মাছ রাখা ভালো। তবে প্রতিদিন অনেক বেশি মাছ খেলেই যে শরীর আরও ভালো থাকবে, এমন নয়। মাছের পাশাপাশি শাকসবজি, ফল, ডাল, ডিম ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাবারও দরকার। একই ধরনের মাছ প্রতিদিন না খেয়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ খেলে পুষ্টির বৈচিত্র্যও পাওয়া যায়।