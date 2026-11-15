প্রাচীন এথেন্সের প্রথম নারী চিকিৎসক আগ্নোদিস
খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের কথা। প্রাচীন এথেন্স শহর তখন জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে বাস করতেন প্লেটো, অ্যারিস্টটল ও সক্রেটিসের মতো বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিকেরা। তাঁদের চিন্তাধারা পুরো মানবসভ্যতাকে আলোর পথ দেখাচ্ছিল। কিন্তু সেই সমাজের ভেতরের চিত্রটি ছিল বেশ অন্ধকার। সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী, অর্থাৎ নারীরা তখন বাস করতেন চরম অবহেলা আর বৈষম্যের মধ্যে। স্বাধীন জীবনযাপন কিংবা পড়াশোনা করার কোনো সুযোগই তাঁদের ছিল না। চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতো মহৎ পেশায় নারীদের প্রবেশ ছিল পুরোপুরি নিষিদ্ধ। কোনো নারী চিকিৎসা করার চেষ্টা করলে তাঁকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। এমনকি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হতে পারত।
এই চরম পুরুষতান্ত্রিক সমাজ আর কঠোর আইনের সামনে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এক সাহসী নারী। তাঁর নাম আগ্নোদিস। তিনি ছিলেন এথেন্সের ইতিহাসের প্রথম নারী চিকিৎসক। নারীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে তিনি নিজের জীবন বাজি রেখেছিলেন। পুরুষের ছদ্মবেশ ধরে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা শেখেন এবং রোগীদের সেবা দেন। কাজটি মোটেও সহজ ছিল না।
চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতো মহৎ পেশায় নারীদের প্রবেশ ছিল পুরোপুরি নিষিদ্ধ। কোনো নারী চিকিৎসা করার চেষ্টা করলে তাঁকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। এমনকি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হতে পারত।
কারণ, প্রাচীন এথেনীয় সমাজে নারীদের কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক অধিকার ছিল না। তাঁদের জীবন বন্দী ছিল চার দেয়ালের ভেতর। রান্নাবান্না আর সন্তান লালন-পালন করাই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ। স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে কেবল পুরুষদেরই একক আধিপত্য ছিল। তবে আগে অনেক নারী ধাত্রী বা প্রসূতি সেবিকা হিসেবে কাজ করতেন। কিন্তু খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের দিকে এথেন্সের শাসকেরা নতুন একটি আইন তৈরি করেন। সেই আইন অনুযায়ী, কোনো নারী বা দাস চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে বা চর্চা করতে পারবে না। আইন অমান্য করলে একমাত্র শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। পুরুষ চিকিৎসকদের ঈর্ষা ও অহংকারের কারণেই এই কঠোর আইন করা হয়েছিল। তাঁরা চাইতেন না, নারীরা শরীরবিজ্ঞান বা চিকিৎসার কোনো জ্ঞান অর্জন করুক।
এই অন্যায় আইনের কারণে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হন সাধারণ নারীরা। সামাজিক লজ্জা ও সংকোচের কারণে তাঁরা পুরুষ চিকিৎসকদের কাছে নিজেদের শারীরিক সমস্যার কথা বলতে পারতেন না। বিশেষ করে গর্ভধারণ ও প্রসূতিজনিত জটিলতা তাঁরা লুকিয়ে রাখতেন। ফলে সঠিক সময়ে চিকিৎসা না পেয়ে অসংখ্য নারী ও নবজাতক অকালে মারা যেত।
আগ্নোদিসের জন্ম হয়েছিল এথেন্সের এক সম্ভ্রান্ত ও ধনবান পরিবারে। ছোটবেলা থেকেই তিনি নারীদের এই করুণ দশা আর অকালমৃত্যু নিজের চোখে দেখেছেন। প্রতিবেশী ও আত্মীয় নারীদের কষ্ট তাঁর মনে গভীর দাগ কাটে। তিনি বুঝতে পারেন, নারীদের জীবন বাঁচাতে হলে একজন নারী চিকিৎসক ভীষণ প্রয়োজন।
সামাজিক লজ্জা ও সংকোচের কারণে নারীরা পুরুষ চিকিৎসকদের কাছে নিজেদের শারীরিক সমস্যার কথা বলতে পারতেন না। বিশেষ করে গর্ভধারণ ও প্রসূতিজনিত জটিলতা তাঁরা লুকিয়ে রাখতেন।
কিন্তু এথেন্সে থেকে একজন নারী হয়ে চিকিৎসা শেখা ছিল অসম্ভব। তাই আগ্নোদিস এক কঠিন ও দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ঠিক করেন, নিজের নারী পরিচয় গোপন রাখবেন। পুরুষের পোশাক পরে বিদেশে গিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান শিখবেন।
চিকিৎসা শিক্ষার জন্য তিনি মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরকে বেছে নেন। সে সময় আলেকজান্দ্রিয়া ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। সেখানে নারীদের পড়াশোনায় এথেন্সের মতো কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল না। আগ্নোদিস নিজের লম্বা চুল কেটে ছোট করেন। পুরুষের পোশাক পরেন এবং একটি পুরুষ নাম নেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় গিয়ে তিনি প্রখ্যাত চিকিৎসক ও অ্যানাটমিস্ট হিরোফিলাসের কাছে ভর্তি হন। হিরোফিলাস ছিলেন মানব শরীরসংস্থানবিদ্যার অন্যতম প্রধান পণ্ডিত। আগ্নোদিস খুব নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর অধীনে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়েন। বিশেষ করে স্ত্রীরোগ (গাইনোকলজি) ও প্রসূতিবিদ্যায় তিনি অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন।
পড়াশোনা শেষ করে আগ্নোদিস এথেন্সে ফিরে আসেন। তখনো তিনি পুরুষ ছদ্মবেশই ধরে রেখেছিলেন। এথেন্সের নাগরিক ও চিকিৎসকেরা তাঁকে একজন অত্যন্ত যোগ্য তরুণ পুরুষ চিকিৎসক হিসেবেই মেনে নেন। আগ্নোদিস মূলত গর্ভবতী নারী ও স্ত্রীরোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা শুরু করেন। যখনই তিনি কোনো নারী রোগীর কাছে যেতেন, দেখতেন রোগীরা পুরুষ ভেবে কথা বলতে সংকোচ বোধ করছেন। তখন আগ্নোদিস গোপনে নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করতেন। রোগীদের বলতেন, তিনি আসলে একজন নারী। একজন নারী চিকিৎসককে কাছে পেয়ে এথেন্সের নারী সমাজ যেন নতুন জীবন ফিরে পায়। তাঁরা নির্দ্বিধায় আগ্নোদিসের কাছে সব সমস্যার কথা খুলে বলতেন।
আগ্নোদিস মূলত গর্ভবতী নারী ও স্ত্রীরোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা শুরু করেন। যখনই তিনি কোনো নারী রোগীর কাছে যেতেন, দেখতেন রোগীরা পুরুষ ভেবে কথা বলতে সংকোচ বোধ করছেন।
আগ্নোদিসের মিষ্টি ব্যবহার, চিকিৎসায় দক্ষতা এবং গোপনীয়তা রক্ষার গুণের কারণে তাঁর নাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এথেন্সের প্রায় সব নারী রোগীই চিকিৎসার জন্য কেবল আগ্নোদিসের কাছে যেতে থাকেন। তাঁর এই দ্রুত সাফল্য এথেন্সের পুরুষ চিকিৎসকদের মনে গভীর হিংসার জন্ম দেয়। তাঁরা দেখলেন, তাঁদের কাছে নারী রোগীরা আর চিকিৎসা নিতে আসছেন না। সব রোগীই ভিড় জমাচ্ছেন নতুন এই চিকিৎসকের কাছে।
পুরুষ চিকিৎসকেরা কিন্তু তখনো আগ্নোদিসের আসল পরিচয় জানতেন না। তাঁরা ভাবলেন, নতুন এই তরুণ চিকিৎসক হয়তো কোনো অসৎ উপায় অবলম্বন করছেন। ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁরা আগ্নোদিসের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনেন। এথেন্সের সর্বোচ্চ বিচারালয় অ্যারিওপেগাসে মামলা ঠুকে দেন।
অভিযোগে বলা হয়, আগ্নোদিস চিকিৎসার নাম করে নারী রোগীদের প্রলুব্ধ করছেন এবং তাঁদের সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক গড়ছেন। এই গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে আদালত আগ্নোদিসকে সমন পাঠায়। বিচারপতি ও জুরিদের সামনে তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়।
বিচারালয়ে পুরুষ চিকিৎসকেরা আগ্নোদিসের বিরুদ্ধে অনৈতিকতার নানা জঘন্য অভিযোগ তোলেন। আগ্নোদিস বুঝতে পারেন, নিজের চরিত্র ও জীবন বাঁচাতে সত্য প্রকাশ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। বিচারকদের সামনে দাঁড়িয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের এক চরম মুহূর্তে আগ্নোদিস নিজের পোশাক সামান্য সরিয়ে নেন। তিনি প্রমাণ করে দেন, তিনি কোনো পুরুষ নন, বরং একজন নারী।
অভিযোগে বলা হয়, আগ্নোদিস চিকিৎসার নাম করে নারী রোগীদের প্রলুব্ধ করছেন এবং তাঁদের সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক গড়ছেন। এই গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে আদালত আগ্নোদিসকে সমন পাঠায়।
আগ্নোদিসের এই সত্য প্রকাশের পর বিচারকক্ষে উপস্থিত সবাই স্তম্ভিত হয়ে যান। মিথ্যা অভিযোগ থেকে তিনি বেঁচে গেলেন ঠিকই, কিন্তু সামনে এল নতুন এক বিপদ। রাষ্ট্রীয় আইন ভাঙার অপরাধে পুরুষ চিকিৎসকেরা তাঁর কঠোর শাস্তির দাবি জানান। এথেন্সের আইন অনুযায়ী নারীদের চিকিৎসাচর্চা ছিল মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। ফলে আদালতের জুরিরা আগ্নোদিসকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
আগ্নোদিসের মৃত্যুদণ্ডের খবর মুহূর্তের মধ্যেই পুরো এথেন্স শহরে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে সাধারণ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। আদালতের বাইরে হাজার হাজার নারী জড়ো হন। তাঁদের মধ্যে এথেন্সের বহু প্রভাবশালী নেতা ও সেনাপতিদের স্ত্রীরাও ছিলেন।
রোমান লেখক গাইয়ুস জুলিয়াস হাইগিনাসের বিবরণ অনুযায়ী, নারীরা একজোট হয়ে আদালতের ভেতরে ঢুকে পড়েন। তাঁরা বিচারকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রবল সাহসের সঙ্গে প্রতিবাদ জানান। নারীরা স্পষ্ট ভাষায় বিচারকদের বলেন, ‘যিনি আমাদের জীবন বাঁচিয়েছেন, তাঁকে যদি তোমরা হত্যা করো, তবে তোমরা আর আমাদের স্বামী কিংবা অভিভাবক নও। আগ্নোদিসের মৃত্যুদণ্ড হলে আমরাও তাঁর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত।’ ইতিহাসে এটিই ছিল নারীদের প্রথম সংগঠিত নাগরিক আন্দোলন ও বিশাল প্রতিবাদ।
আগ্নোদিসের মৃত্যুদণ্ডের খবর মুহূর্তের মধ্যেই পুরো এথেন্স শহরে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে সাধারণ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। আদালতের বাইরে হাজার হাজার নারী জড়ো হন।
এথেন্সের নারীদের এই অভূতপূর্ব ঐক্য ও প্রতিবাদের সামনে শাসকেরা নতিস্বীকার করতে বাধ্য হন। নারীদের গৃহযুদ্ধের হুমকিতে বিচারকেরা ভয় পেয়ে যান। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিচার করে আদালত আগ্নোদিসকে মৃত্যুদণ্ড থেকে পুরোপুরি খালাস দেয়। শুধু তা-ই নয়, এই ঘটনার পর এথেনীয় পরিষদ তাদের পুরোনো অন্যায় আইনটি সংশোধন করে। নতুন আইন পাস করে ঘোষণা করা হয়, এথেন্সের যেকোনো স্বাধীন নারী এখন থেকে আইনগতভাবে চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে পারবেন এবং রোগীদের চিকিৎসা করতে পারবেন।
আগ্নোদিসের এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি লাতিন লেখক হাইগিনাসের ফ্যাবুলে বইয়ে বিশদভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। আধুনিক কালের কিছু ইতিহাসবিদ মনে করেন, আগ্নোদিস হয়তো কোনো বাস্তব ব্যক্তি নন, বরং এক রূপক চরিত্র ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসজুড়ে মানবসভ্যতা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁর প্রভাব অত্যন্ত বাস্তব ও গভীর। তিনি প্রমাণ করেছেন, নারী রোগীদের সঠিক চিকিৎসার জন্য নারী চিকিৎসকের ভূমিকা কতটা জরুরি। পুরুষতান্ত্রিক বাধা ভেঙে পেশাগত ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার আদায়ের প্রথম আন্দোলন ছিল এটি।
ইউরোপের রেনেসাঁ এবং মধ্যযুগে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নারীদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে আগ্নোদিসের নামটিই মূল উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আগ্নোদিস কেবল প্রাচীন এথেন্সের একজন সাধারণ চিকিৎসক ছিলেন না। তিনি ছিলেন নারী অধিকার, অসীম সাহস ও সামাজিক বিপ্লবের এক চিরন্তন প্রতীক। নিজের জীবন বাজি রেখে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নারীদের জন্য তিনি যে দরজা খুলে দিয়েছিলেন, তা আজও ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। প্রাচীনকালে তোলা তাঁর সেই সাহসের আওয়াজ আজও বিশ্বজুড়ে চিকিৎসাক্ষেত্রে নারীদের অগ্রযাত্রায় এক অবিস্মরণীয় প্রেরণা হয়ে বেঁচে আছে।