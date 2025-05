মৌমাছির জীবন: বিজ্ঞান যখন কবিতার মত মনে হয়

মৌচাকের কোষগুলো হয় ষড়ভুজাকার। কারণ এতে সর্বোচ্চ মধু ধরে। প্রতিটি কোষ সমান এবং নিখুঁতভাবে সাজানো থাকে। ফুলের পরাগরেণু থেকে মৌমাছির মধু আহরণের বিষয়টিও নান্দনিক। অবশ্যই তারা ফুলে হুল ফুটায় না। মৌমাছিরা তাদের প্রোবোসিস ব্যবহার করে ফুল থেকে রস টেনে নেয় এবং পেটে সংরক্ষণ করে। তারপর সে রস মধুতে পরিণত করে। ফুলের ক্ষতি হয় না, বরং পরাগায়ন ঘটে। এতে মৌমাছিরও কোনো ক্ষতি হয় না। একটি ভ্রমর প্রতি ভ্রমণে ৫০-১০০টি ফুলে যেতে পারে এবং প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করতে পারে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার উদ্যোগে ২০১৮ সাল থেকে প্রতিবছর ২০শে মে বিশ্ব মৌমাছি দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ বছরের বিশ্ব মৌমাছি দিবসের প্রতিপাদ্য ‘Bee inspired by nature to nourish us all’। এর মানে হলো, প্রকৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত মৌমাছি আমাদের সবার পুষ্টি নিশ্চিত করে।