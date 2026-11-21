গুচি বাইম ও তারা বাইম কী আলাদা মাছ
হাটের দিন মাছের আড়তে গেলে একটি দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে। প্লাস্টিকের গামলায় সরু লম্বা কিছু মাছ কিলবিল করছে। গায়ে কাদা লেগে আছে, আর মুখের সামনে বর্শার ডগার মতো একটি শুঁড় উঁচিয়ে আছে। ক্রেতা জিজ্ঞেস করেন, ‘বাইম কত করে?’ বিক্রেতা দাম বলে দেন, কিন্তু কোন বাইম, সেটি আর আলাদা করে বলেন না। অথচ ওই একই গামলায় গুচি বাইম ও তারা বাইম মিশে থাকতে পারে। এ দুটি কিন্তু এক মাছ নয়। দেখতে কাছাকাছি ও স্বভাবে মিল থাকলেও এরা সম্পূর্ণ আলাদা প্রজাতির মাছ।
গুচি বাইমের বৈজ্ঞানিক নাম Macrognathus pancalus। পুরোনো বইয়ে অবশ্য Mastacembelus pancalus নামেও পাওয়া যায়। কারণ, আগে প্রজাতিটিকে ভিন্ন গণে রাখা হতো। ইংরেজিতে একে ডাকা হয় স্ট্রাইপড বা বার্ড স্পাইনি ইল। বাংলাদেশে গুচির ডাকনামের শেষ নেই—পাঙ্কাল, তুরি, চিরকা ইত্যাদি। অন্যদিকে তারা বাইমের নামের হিসাব আরও জটিল। দেশের গবেষণাপত্রে সাধারণত এর বৈজ্ঞানিক নাম Macrognathus aculeatus লেখা হয়। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার অনেক নমুনাকে ইদানীং আলাদা প্রজাতি Macrognathus aral বলা হচ্ছে। বাংলাদেশের মাছের তথ্যভান্ডারেও তারা বাইমের পাশে এই নামটিই বসেছে। কোনো কোনো জরিপে আবার একে শাল বাইম নামে পরিচিত করানো হয়েছে। একই মাছ তিন জায়গায় তিন নামে ছাপা হলে পাঠকের কাছে তা গুলিয়ে যাওয়ারই কথা। তবে এ লেখায় আমরা একে তারা বাইম হিসেবেই উল্লেখ করব।
গুচি বাইমের বৈজ্ঞানিক নাম Macrognathus pancalus। পুরোনো বইয়ে অবশ্য Mastacembelus pancalus নামেও পাওয়া যায়। কারণ, আগে প্রজাতিটিকে ভিন্ন গণে রাখা হতো।
গুচি ও তারা বাইম—দুটিই মাস্টাসেমবেলিডি পরিবারের মাছ, অর্থাৎ কাঁটাওয়ালা বাইমের বংশধর। এ পরিবারের সদস্যদের শরীর লম্বা হয়। পিঠে আলাদা আলাদা কাঁটা থাকে, যেগুলো প্রয়োজনে ভাঁজ করা যায়। এ ছাড়া পায়ুপাখনায় থাকে এক থেকে তিনটি কাঁটা। কাঁটার কয়েকটি পুরু চামড়ার নিচে এমনভাবে ঢাকা পড়ে থাকে যে বাইরে থেকে গুনে ওঠা যায় না। লম্বাটে শুঁড়টি দুজনেরই আছে। তারা বাইমের শুঁড় তিন খাঁজে ভাগ করা; নাকের কিনারায় ছয়টি আঙুলের মতো সূক্ষ্ম ঝালর, আর নিচের দিকে জোড়ায় জোড়ায় দাঁতের পাত বসানো থাকে। ওই শুঁড় দিয়েই মাছ দুটি কাদা-বালি খুঁচিয়ে খাবার বের করে আনে।
এদের মূল ফারাকটা সবচেয়ে ভালো ধরা পড়ে গায়ের নকশায়। তারা বাইমের পিঠের নরম পাখনার গোড়ায় সারি বেঁধে বসানো থাকে কয়েকটি গোল কালো দাগ। দেখলে মনে হয় ছোট ছোট চোখ। প্রাণিবিজ্ঞানে এগুলোকে বলে ওসেলাস। ভুটানে পাওয়া Macrognathus aral-এর বর্ণনায় পিঠের পাখনার গোড়ায় চারটি এমন দাগ গোনা হয়েছে, তবে লেজের গোড়ায় কোনো দাগ মেলেনি। এমন চোখের মতো দাগের সারি Macrognathus aculeatus দলের মাছের চেনা বৈশিষ্ট্য। মাছটির নামের ‘তারা’ অংশটি সম্ভবত এখান থেকেই এসেছে, যদিও নামের উৎস নিয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।
তারা বাইমের পিঠের নরম পাখনার গোড়ায় সারি বেঁধে বসানো থাকে কয়েকটি গোল কালো দাগ। দেখলে মনে হয় ছোট ছোট চোখ। প্রাণিবিজ্ঞানে এগুলোকে বলে ওসেলাস।
অন্যদিকে, গুচি বাইমের পিঠে এমন স্পষ্ট চোখ-দাগের সারি সাধারণত থাকে না। এর শরীরজুড়ে আড়াআড়ি গাঢ় ডোরা আর ছোপ দেখা যায়। ইংরেজি নামের স্ট্রাইপড (ডোরাকাটা) আর বার্ড (দাগযুক্ত) শব্দ দুটি সেখান থেকেই এসেছে। তবে মাছ চেনার ক্ষেত্রে গায়ের রং সব সময় ভরসার জিনিস নয়। পানি ঘোলা না স্বচ্ছ, তলার মাটি কেমন কিংবা মাছের বয়স কত—এসবের ওপর নির্ভর করে একই মাছ কখনো ফ্যাকাশে, আবার কখনো গাঢ় দেখায়। তাই গায়ের দাগের ধরনটি দেখেই এদের চিনতে হয়।
আকারে তারা বাইম সাধারণত বড় হয়। বাংলাদেশের একটি জলাশয় জরিপে তারা বাইমের দৈর্ঘ্য মিলেছে ৮.৭ থেকে ২৭ সেন্টিমিটারের মধ্যে, যার গড় দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫.৫ সেন্টিমিটার। অন্যদিকে গুচি বাইমের বেলায় এ সীমা ছিল ৬.৯ থেকে ১৫.৭ সেন্টিমিটার, গড় দৈর্ঘ্য সাড়ে নয় সেন্টিমিটারের কাছাকাছি। গামলায় বেশ লম্বা ও সরু কোনো মাছ দেখলে ধরে নেওয়া যায় সেটি তারা বাইম। কিন্তু ছোট আকারের তারা বাইম আর বড় আকারের গুচি বাইমের মাপ অনেক সময় একই জায়গায় এসে ঠেকে। তখন শুধু দৈর্ঘ্য দিয়ে এদের বিচার করা চলে না।
আকারে তারা বাইম সাধারণত বড় হয়। বাংলাদেশের একটি জলাশয় জরিপে তারা বাইমের দৈর্ঘ্য মিলেছে ৮.৭ থেকে ২৭ সেন্টিমিটারের মধ্যে, যার গড় দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫.৫ সেন্টিমিটার।
বাসস্থানের দিক থেকে দুজনের মিল প্রচুর। তারা বাইম নদী, খাল, বিল আর প্লাবিত মাঠে সারা দেশেই পাওয়া যায়। গুচি বাইমও ঘোরে প্রায় একই জলাশয়ে। দিনের আলোয় দুজনেই কাদা বা বালিতে শরীর গুঁজে পড়ে থাকে, আর রাত বাড়লে খাবারের খোঁজে বেরোয়। শুকনো মৌসুমে বিলের পানি সরে গেলে এরা কাদার গর্তে ঢুকে থাকে। তখন জেলেরা কাদা খুঁড়ে মাছ তোলেন। তবে কোন জলাশয়ে কোন মাছটি বেশি পাওয়া যায়, তা জায়গাভেদে আলাদা। জামালপুরের মেলান্দহের মরগাঙ্গী বিলের এক জরিপে তারা বাইমকে ‘সচরাচর’ এবং গুচি বাইমকে ‘কম পাওয়া যায়’ শ্রেণিতে রাখা হয়েছে।
টিকে থাকার প্রশ্নে তারা বাইম বেশি সংকটে রয়েছে। আইইউসিএন বাংলাদেশের লাল তালিকায় (২০১৫) এর অবস্থান সঙ্কটাপন্ন বা ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণিতে। কোনো কোনো গবেষণাপত্রে একে সরাসরি বিপন্ন বলা হয়েছে। গুচি বাইমের বেলায় এমন উদ্বেগ সে তুলনায় কম শোনা যায়।
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, বরফে রাখা গুচি ও তারা বাইম ২৮ দিন পর্যন্ত খাওয়ার উপযোগী ছিল, আর বড় বা শাল বাইম টিকেছে ২৪ দিন।
খাবার হিসেবে তারা বাইমের কদর অনেক পুরোনো। একটি গবেষণাপত্রে একে অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সাধারণ মানুষের পছন্দের মাছ বলা হয়েছে। তবে সেই গবেষণারই আরেকটি তথ্য শুনলে একটু খটকা লাগে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের গবেষকেরা এক বছর ধরে বুড়িগঙ্গা নদী থেকে ১২২টি তারা বাইম সংগ্রহ করেছিলেন। এর মধ্যে ৭৭টির শরীরে মিলেছে নানা জাতের পরজীবী কৃমি।
বড় মাছে সংক্রমণের হার ছিল প্রায় ৭১ শতাংশ, আর মাঝারি ও ছোট মাছে যথাক্রমে ৫৩ ও ৫২ শতাংশের কাছাকাছি। রান্নার আগের সংরক্ষণ পর্বের কথাও চলে আসে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, বরফে রাখা গুচি ও তারা বাইম ২৮ দিন পর্যন্ত খাওয়ার উপযোগী ছিল, আর বড় বা শাল বাইম টিকেছে ২৪ দিন।
তাই পরের বার হাটে গিয়ে গামলা থেকে একটি বাইম তুলে পিঠের পাখনার গোড়ায় তাকিয়ে দেখবেন, সেখানে ছোট ছোট কালো চোখ সারি বেঁধে আছে কি না। থাকলে সেটি তারা বাইম। আর না থেকে যদি গায়ে ডোরা ও ছোপের ভিড় থাকে, তবে সেটি গুচি বাইম।