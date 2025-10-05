চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেলের দৌড়ে এবার এগিয়ে যাঁরা

নোবেল ২০২৫
চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেলের দৌড়ে এবার এগিয়ে যাঁরা
প্রতি বছর অক্টোবর মাস এলেই নোবেল পুরস্কারের মৌসুম শুরু হয়। বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানী ও গবেষকদের মতো সাধারণ মানুষও তাকিয়ে থাকেন বছরের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এই স্বীকৃতির দিকে।
গত কয়েক বছর ধরে আমি চেষ্টা করি চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেলজয়ীর নাম অনুমান করতে। যদিও এটা প্রায় অসম্ভব একটি কাজ। কারণ, গবেষণার ক্ষেত্রটা এত বিস্তৃত ও প্রতিযোগিতামূলক যে ভবিষ্যদ্বাণী করা মানে একপ্রকার অনুমানই। তবু চেষ্টা করলে মাঝেমধ্যে মিলে যায়। যেমন গত বছর মাইক্রোআরএনএ আবিষ্কারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী ভিক্টর অ্যামব্রোস এবং গ্যারি রুভকান নোবেল পুরস্কার পান। আমার অনুমানের তালিকাতেও তাঁদের নাম ছিল। এবারও অনুমানের চেষ্টা করছি। একই অনুমান করার চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানচিন্তার সহসম্পাদক উচ্ছ্বাস তৌসিফ, তাঁর অনুমান পড়া যাবে এখানে। আমার তালিকায় যারা আছেন, তাঁদের নিয়েই এই লেখার আলোচনা। দেখা যাক, মেলে কি না।
১. হান্স ক্ল্যাভার—স্টেম সেল ও অর্গানয়েড প্রযুক্তি
হান্স ক্ল্যাভারএই তালিকায় প্রথমেই আছেন নেদারল্যান্ডসের বিজ্ঞানী হান্স ক্ল্যাভার। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক স্টেম সেল থেকে অর্গানয়েড বা ‘ক্ষুদ্র অঙ্গ’ তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। এই প্রযুক্তি চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। এর মাধ্যমে এখন মানুষের অন্ত্র, যকৃত এবং মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র সংস্করণ পরীক্ষাগারে তৈরি করা সম্ভব।
ওষুধ পরীক্ষা, ক্যান্সার গবেষণা এবং ব্যক্তিগত চিকিৎসায় ক্ল্যাভারের অবদান অপরিসীম। তাঁর কাজ মৌলিক বিজ্ঞান ও চিকিৎসার মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। অনেকেই মনে করছেন, নোবেল কমিটি এ বছর ক্লিনিক্যাল বায়োলজির ওপর গুরুত্ব দিলে ক্ল্যাভারই হবেন প্রথম পছন্দ।
২. কার্ল জুন—ক্যান্সার ইমিউনোথেরাপি
ক্যান্সার চিকিৎসায় বিপ্লব এনেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী কার্ল জুন। তিনি ‘কার টি-সেল থেরাপি’ (CAR T-Cell Therapy) আবিষ্কার করেছেন। এই পদ্ধতিতে রোগীর নিজের রোগ প্রতিরোধক কোষকে জেনেটিক্যালি পরিবর্তন করে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শরীরে ফেরত পাঠানো হয়। এই চিকিৎসা এখন হাজার হাজার ক্যান্সার রোগীর জীবন বাঁচাচ্ছে। চিকিৎসার দর্শনও বদলে দিয়েছে এটি। এখন শরীরের নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেই ক্যান্সারের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
৩. কার্ল ডাইসেরথ, পিটার হেগম্যান এবং এডওয়ার্ড বয়েডেন—অপটোজেনেটিকস
নিউরোসায়েন্স বা স্নায়ুবিজ্ঞানে এই তিনজনের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হয়। তাঁরা হলেন যুক্তরাষ্ট্রের কার্ল ডাইসেরথ ও এডওয়ার্ড বয়েডেন এবং জার্মানির পিটার হেগম্যান। তাঁরা যৌথভাবে অপটোজেনেটিকস প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। এই প্রযুক্তিতে আলো ব্যবহার করে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট নিউরন চালু বা বন্ধ করা যায়। এটি পার্কিনসনস, আলঝেইমার বা মানসিক রোগের কারণ বিশ্লেষণে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে।
৪. সভেৎলানা মোজসোভ ও জেফরি ফ্রিডম্যান—স্থূলতা ও ডায়াবেটিস
স্থূলতা ও ডায়াবেটিস এখন বৈশ্বিক সংকট। এই দুই রোগের চিকিৎসায় হরমোন আবিষ্কারে যুগান্তকারী অবদান রেখেছেন ম্যাসিডোনিয়ান-আমেরিকান বিজ্ঞানী সভেৎলানা মোজসোভ এবং যুক্তরাষ্ট্রের জেফরি ফ্রিডম্যান। মোজসোভ জিএলপি-১ হরমোন আবিষ্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এর ওপর ভিত্তি করেই আজকের ওজেম্পিক বা মাউনজারোর মতো ওষুধ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে ফ্রিডম্যান লেপটিন হরমোন আবিষ্কার করেন। এটি শরীরের ক্ষুধা ও ওজন নিয়ন্ত্রণ করে।
৫. অ্যান্থনি হাইম্যান, ক্লিফোর্ড ব্র্যাংউইন ও মাইকেল রোজেন—ফেস সেপারেশন
এই তিন বিজ্ঞানী কোষের একটি মৌলিক রহস্য উন্মোচন করেছেন। তাঁরা হলেন যুক্তরাজ্যের অ্যান্থনি হাইম্যান এবং যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিফোর্ড ব্র্যাংউইন ও মাইকেল রোজেন। তাঁরা ‘লিকুইড-লিকুইড ফেস সেপারেশন’ নামে একটি ধারণা আবিষ্কার করেন। এটি ব্যাখ্যা করে, কোষের ভেতরে পর্দা বা মেমব্রেন ছাড়াই কীভাবে বিভিন্ন অঙ্গাণু তৈরি হয়। আলঝেইমারের মতো রোগ বোঝার ক্ষেত্রে এই ধারণা নতুন পথ দেখিয়েছে।
৬. ঝিজিয়ান চেন, আন্দ্রেয়া আবলাসার ও গ্লেন বারবার—cGAS-STING Pathway
আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কীভাবে ভাইরাস বা ক্ষতিগ্রস্ত ডিএনএ শনাক্ত করে? এই রহস্যের সমাধান করেছেন এই তিন বিজ্ঞানী। তাঁরা হলেন চীনা-আমেরিকান ঝিজিয়ান (জেমস) চেন, জার্মানির আন্দ্রেয়া আবলাসার এবং যুক্তরাষ্ট্রের গ্লেন বারবার। তাঁরা cGAS-STING নামে একটি সিগন্যালিং পথ আবিষ্কার করেছেন। ক্যানসার, অটোইমিউন রোগ ও ভ্যাকসিন উন্নয়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
৭. জন ই. ডিক—ক্যান্সারের ‘স্টেম সেল’ রহস্য
কানাডার বিজ্ঞানী জন ডিক ক্যান্সারের একটি বড় রহস্য উন্মোচন করেছেন। তিনি প্রথম প্রমাণ করেন, ক্যান্সারের ভেতরেও বিশেষ ‘স্টেম কোষ’ থাকে। এই স্টেম কোষগুলোই চিকিৎসার পর পুনরায় ক্যান্সার ফিরিয়ে আনে। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে এখন ক্যান্সারের মূল স্টেম কোষ ধ্বংস করার চিকিৎসা পদ্ধতি তৈরি হচ্ছে।
৮. কাজুতোশি মোরি ও পিটার ওয়াল্টার (প্রোটিন ভাঁজের ভুল সংশোধন)
জাপানের কাজুতোশি মোরি এবং জার্মান-আমেরিকান পিটার ওয়াল্টার কোষের একটি আত্মরক্ষার কৌশল আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন, কোষে কোনো প্রোটিন ভুলভাবে ভাঁজ হলে ‘আনফোল্ডেড প্রোটিন রেসপন্স’ (UPR) নামে একটি প্রক্রিয়া চালু হয়। এই প্রক্রিয়াটি ভুল প্রোটিনগুলোকে শনাক্ত করে এবং কোষকে রক্ষার ব্যবস্থা নেয়। ডায়াবেটিস বা আলঝেইমারের মতো রোগ বোঝার জন্য এই আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
নোবেল কমিটি যদি সমাজে সরাসরি প্রভাব ফেলা গবেষণাকে প্রাধান্য দেয়, তবে মোজসোভ ও ফ্রিডম্যানের পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আর যদি মৌলিক বিজ্ঞান ও বাস্তব প্রয়োগের মিশ্রণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তবে হান্স ক্ল্যাভার বা কার্ল জুন এগিয়ে থাকবেন। আর এ বছর স্নায়ুবিজ্ঞানের ওপর জোর দিলে ডাইসেরথ, হেগম্যান ও বয়েডেনের হাতেও যেতে পারে পুরস্কার।