কার্যকারণ

সাগরের পানি লবণাক্ত, কিন্তু নদীর পানি নয় কেন

আব্দুল কাইয়ুম
সম্পাদক, বিজ্ঞানচিন্তা

নদীর পানি সাগরে গিয়ে পড়ে। কিন্তু এ দুইয়ের পার্থক্য হলো, সাগরের পানি জমা হচ্ছে ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি বছর ধরে, কিন্তু সে তুলনায় কোনো নদীর পানি হয়তো মাত্র কয়েক লাখ বছর ধরে বয়ে চলেছে। আরেকটি পার্থক্য হলো, নদী প্রবাহিত হওয়ার সময় মাটির লবণ ও খনিজ পদার্থ ধুয়ে সাগরে নিয়ে যায়, নদীর পানিতে এসব পদার্থ জমে থাকার সুযোগ কম। সাগরের পানি বাষ্পীভূত হয়ে আকাশে ওঠে ও বৃষ্টি হয়ে নেমে আসে। এভাবে সাগরে লবণের অনুপাত বাড়তে থাকে। নদীতে সে রকম হতে পারে না। এখানে মনে রাখা দরকার, সাগরের কাছাকাছি এলাকায় নদীর পানি কিছুটা লবণাক্ত হতে পারে। জোয়ারের সময় নদীর মোহনায় সাগরের পানি চলে আসে বলে এ রকম হয়। এ কারণে খুলনার ভৈরব, রূপসা প্রভৃতি নদীর পানি কিছুটা লবণাক্ত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সাগরের পানির উচ্চতা বাড়ছে, এ জন্য আমাদের দেশের কিছু নদীর পানি মোহনার পরও উজানে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত লবণাক্ত হয়ে পড়ছে। পরিবেশের ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে।

আরও পড়ুন

সমুদ্রের পানি কেন লবণাক্ত?

কার্যকারণ থেকে আরও পড়ুন