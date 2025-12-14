শরীরের বিদ্যুৎ কীভাবে অন্য কাউকে শক দিতে পারে
বিদ্যুৎ আমাদের হৃৎপিণ্ডের পেশিগুলোকে সংকুচিত করে তোলে। ফলে আমাদের শরীরের চারপাশে রক্ত সঞ্চালিত হয়। কোনো বস্তু, যেমন পোশাকের সঙ্গে হাত বা কোনো অঙ্গ ঘষলে সেই বস্তু থেকে ইলেকট্রন আমাদের দেহে চলে আসে। ফলে শরীরে স্থির বৈদ্যুতিক চার্জ জমা হয়। মানবদেহ ভালো পরিবাহী। এর মানে, আমাদের দেহের মধ্য দিয়ে সহজে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে।
তাই আমরা যদি অন্য কাউকে স্পর্শ করি, তাহলে এই চার্জ সামান্য বিদ্যুৎপ্রবাহ হিসেবে তার দেহে চলে যেতে পারে। ফলে তাকে হালকা শক দিতে পারে। তাই বিদ্যুৎ নিয়ে যাচ্ছেতাই খেলা করা উচিত নয়। কারণ, হঠাৎ প্রচণ্ড শকে দেহের ত্বক পুড়ে যেতে পারে। এমনকি হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যেতে পারে।