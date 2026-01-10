কার্যকারণ

পাওয়ারের ওপর পাওয়ার

আব্দুল কাইয়ুম Contributor image
আব্দুল কাইয়ুম
সম্পাদক, বিজ্ঞানচিন্তা
ছবি: ফ্রিপিক

অনেক সময় কোনো সংখ্যার পাওয়ারের ওপর পাওয়ার থাকে। যেমন {(ক)(গ)} =? গণিতে কোনো সংখ্যার পাওয়ারের (ঘাত) সূত্র অনুযায়ী, {(ক)(গ)}={কখগ}=কখগঘ। কিন্তু (ক)-এর পাওয়ার যদি (খ)(গ) হয়, তাহলে এর মান (কখগ) হবে না। প্রথমে (খ-এর পাওয়ার গ)-এর মান বের করে তাকে ক-এর পাওয়ার হিসেবে ধরে নিয়ে ফল বের করতে হবে।

অর্থাৎ প্রথমে (খ)-এর মান বের করে তাকে ক-এর পাওয়ার ধরতে হবে। বিষয়টা আরেকটু খুলে বলি। যদি খ ≠ গ হয়, তাহলে ক-এর পাওয়ার (খ) এবং ক-এর পাওয়ার (গ)(খ), এ দুটির মান সমান হবে না। যেমন, ৫-এর পাওয়ার ২ এবং ৫-এর পাওয়ার ৩ সমান হবে না। কারণ, ৫-এর পাওয়ার ২= (৫)= ৩,৯০,৬২৫ কিন্তু ৫-এর পাওয়ার ৩= ৫= ১৯,৫৩,১২৫।

আরও পড়ুন

সবচেয়ে বড় মৌলিক সংখ্যার সন্ধান

কার্যকারণ থেকে আরও পড়ুন