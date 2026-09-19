চুইংগাম কি দাঁতের ক্ষতি করে
সাধারণভাবে বলা যায়, চুইংগাম দাঁত বা মুখের ক্ষতি করে না। অবশ্য বাচ্চারা যদি গাম খেয়ে ফেলে, তাহলে গলায় আটকে সমস্যা হতে পারে। ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা করে আমেরিকান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, খাওয়ার পর চিনিবিহীন গাম ২০ মিনিট ধরে চিবোলে তা দাঁতের ক্ষয়রোধে সাহায্য করে। কারণ, দাঁতের খাঁজে থাকে ব্যাকটেরিয়া। ওদের থেকে বেরোয় অ্যাসিড। অনেক দিন ধরে অ্যাসিড জমা হতে থাকলে তা দাঁতের এনামেল নষ্ট করে দাঁত ক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এখন চুইংগাম চিবোলে প্রচুর লালা বের হয়, যা ব্যাকটেরিয়া-নিঃসৃত অ্যাসিড নিষ্ক্রিয় করে বা ধুয়ে নিয়ে যায়। উপরন্তু, বাড়তি লালায় প্রচুর ক্যালসিয়াম ও ফসফেট থাকে, যা দাঁতের এনামেল শক্ত করতে সাহায্য করে। প্রশ্ন হলো, চিনিযুক্ত চুইংগামে কি সেই উপকার পাওয়া যায় না? চিনিযুক্ত গাম চিবোলে লালা বেরোয় ঠিকই, কিন্তু সমস্যা হলো, চিনি অ্যাসিড তৈরি করে। তাই চিনিমুক্ত চুইংগামই ভালো।