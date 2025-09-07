পাঠকের প্রশ্ন
মহাবিশ্বের সব বস্তুই কি গোলাকার
বিজ্ঞানচিন্তা :
পৃথিবী কিংবা সূর্যের মতো মহাবিশ্বের প্রায় সব রকম জ্যোতিষ্ক গোলাকার হয় কেন?
উত্তর হ্যাঁ। এর মূল কারণ হলো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। গ্রহগুলো সৃষ্টি হয় মহাজাগতিক ধূলিকণা একত্র হয়ে। এদের ভর বাড়তে থাকে। একসময় এদের মাধ্যাকর্ষণ বল কার্যকর প্রভাব ফেলতে শুরু করে। সূর্যের চারপাশে ঘোরার সময় গ্রহগুলো চারপাশের ধূলিকণা আকর্ষণ করে কেন্দ্রের দিকে টেনে রাখে। গ্রহের কেন্দ্র থেকে পরিধির চারপাশের প্রতিটি বিন্দুকে সমান বলে আকর্ষণ করে। যেমন রিকশার স্পোকগুলো চাকাকে টেনে রাখে। এই বলের প্রভাবে গ্রহগুলো গোলাকার ধারণ করে। মহাজগতের অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রও একইভাবে গোলাকার হয়। বড় গ্রহগুলোর মাঝখানটা একটু ফুলে থাকে, একেবারে ফুটবলের মতো গোলাকার হয় না। বড় গ্রহগুলো ঘোরার সময় তাদের বিষুবরেখা বরাবর অংশের পদার্থের ওপর সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের (কেন্দ্রবিমুখী বল) প্রভাবে এ রকম হয়। এ জন্য পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু একটু চাপা, বিষুবরেখা অঞ্চল একটু ফোলা।
আল রোহান, ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, ময়মনসিংহ *লেখাটি ২০১৮ সালে বিজ্ঞানচিন্তার জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত