শিং আর মাগুর মাছের কাঁটার আঘাতে এত তীব্র ব্যথা হয় কেন

শিং আর মাগুর মাছের কাঁটার আঘাতে এত তীব্র ব্যথা হয় কেন
যে একবার শিং মাছের কাঁটার গুঁতো খেয়েছে সে বোঝে এর যাতনা কত, এর বিষ কী সাংঘাতিক। প্রশ্ন হলো শিং মাছ, মাগুর মাছ বা ট্যাংরা মাছের শিংয়ের দরকার কেন হলো, অন্য মাছের তো নেই। এ বিষয়ে আমি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক ড. আবদুল ওহাব এবং হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুরের ফিশারিজ, বায়োলজি অ্যান্ড জেনেটিকস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ইমরান পারভেজের সঙ্গে কথা বলি। তাঁরা দুজনেই জানান, মূলত আত্মরক্ষার জন্য তাদের মাথার দুপাশে শিং থাকে। কেউ ধরতে গেলে গুঁতো দেয়।
ওদের শিংয়ের গোড়ায় বিষ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে। তবে মাগুর বা ট্যাংরা মাছের বিষের তীব্রতা তেমন নয়। শিং মাছের বিষে জ্বালা বেশি। এই বিষ একধরনের অ্যামিনো অ্যাসিডে তৈরি। এই বিষে ইনফেকশন হতে পারে। তাই শিং মাছের গুঁতো খেলে ওই স্থান পরিষ্কার, হালকা গরম পানিতে ধুয়ে অ্যান্টিসেপটিক মলম ব্যবহার করা উচিত। বেশি সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন দেখা দেয়।