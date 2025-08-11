ডার্ক ম্যাটার কী
আমরা একে ‘অদৃশ্য বস্তু’ বলতে পারি। এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন হার্ভার্ড-স্মিথসোনিয়ান সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোফিজিকসের অ্যাস্ট্রোনমির অধ্যাপক ডাউগ ফিনকবেইনার (স্মিথসোনিয়ান ম্যাগাজিন, ১ এপ্রিল ২০১৭)। তাঁর মতে, একে দেখা যায় না, কারণ এটা আলো ছড়ায় না, শোষণ বা প্রতিফলনও ঘটায় না। মহাবিশ্বে যত বস্তু (ভরশক্তি)আছে তার প্রায় ৯৫ ভাগই ডার্ক ম্যাটার ও এনার্জি। তাকে দেখা যায় না, কিন্তু সব দৃশ্যমান পদার্থকে মহাকর্ষ বলের প্রভাবে আকর্ষণ করে। সে জন্যই এর অস্তিত্ব আমরা টের পাই। ডার্ক ম্যাটার এমনকি কয়েকটি গ্যালাক্সিকে ধরে রাখতে পারে।