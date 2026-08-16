সূর্য ও গ্রহগুলো একই তলে ঘুরছে কেন
বুধ, শুক্র, মঙ্গল, পৃথিবী, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ সূর্যের চারপাশে একই তলে ঘুরছে। অর্থাৎ এদের আবর্তন পথ একটি থালার মতো। আমাদের সৌরজগতের গঠন-প্রক্রিয়ার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এর রহস্য। প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে আমাদের সৌরজগৎ গঠিত হতে শুরু করে। মহাজাগতিক বস্তুকণাসমৃদ্ধ গ্যাসের মেঘ থেকে সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের উৎপত্তি হয়। এই গ্যাস-মেঘ একটি থালার মতো। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা, এ সময় এই মেঘ-থালার বিভিন্ন অংশের মহাজাগতিক বস্তু ও ধূলিকণা ঘনীভূত হয়ে কেন্দ্রে সূর্য ও এর বাইরের বিভিন্ন বলয়ে গ্রহগুলো তৈরি করে। যেহেতু গ্রহগুলো আনুভূমিক বিস্তৃত এই মেঘের মধ্যে তৈরি হয়, তাই গ্রহগুলো মূলত একই তলে বিরাজ করে।