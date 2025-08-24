কার্যকারণ

চৌম্বকশক্তি ব্যবহার করে কি বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যায়

চৌম্বকশক্তিকে কাজে লাগিয়ে অবশ্যই বিদ্যুৎ–শক্তি তৈরি করা যায়। তামা বা অ্যালুমিনিয়ামের ইলেকট্রনগুলো কিছুটা শিথিলভাবে থাকে। তাই কোনো চুম্বকের চারপাশে যদি এ ধরনের ধাতব পদার্থের তারের কুণ্ডলি চক্রাকারে ঘোরানো হয় অথবা কোনো তারের কুণ্ডলির চারপাশে একটি চুম্বক ঘোরানো হয়, তাহলে তারের কুণ্ডলির মধ্য দিয়ে ইলকট্রনপ্রবাহ সৃষ্টি হয়, যা বিদ্যুৎ–শক্তি হিসেবে আমরা ব্যবহার করি। আমাদের দেশে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎকেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য চৌম্বকক্ষেত্রে টারবাইন ঘুরিয়ে পানিপ্রবাহের গতিশক্তিকে বিদ্যুৎ–শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

