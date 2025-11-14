খুদে বিজ্ঞানী
মাকড়সা কীভাবে জাল তৈরি করে
সব মাকড়সা জাল তৈরি করে না, তবে অনেক প্রজাতির মাকড়সা তাদের একাধিক ক্ষুদ্র গ্রন্থি থেকে রেশম তৈরি করে। এই গ্রন্থিগুলোর প্রতিটি আলাদা রেশম তৈরি করতে পারে। যেমন সিল্ক দিয়ে সাধারণত জাল তৈরি করে, আবার পোকামাকড় ধরার জন্য তৈরি করে চটচটে সিল্ক। বন্দী শিকারকে আটকানোর জন্য তৈরি করতে পারে একধরনের সূক্ষ্ম রেশম। দীর্ঘ ট্রেইলিং সিল্কের সাহায্যে এরা প্রথমে জাল তৈরি শুরু করে। এরপর একটার সঙ্গে একটা মিলে তৈরি হয় বড় জাল, যা বাতাসে ভাসতে থাকে।
বেশির ভাগ মাকড়সা একাকী বাস করে। তবে কিছু প্রজাতি দলবদ্ধভাবে বড় জাল তৈরি করে। বড় শিকার আটকাতে হাজারো মাকড়সা একসঙ্গে কাজ করে।
সিল্ক
মাকড়সার জালের রেশমের সুতা প্রোটিন দিয়ে তৈরি। অবিশ্বাস্যরকম বিস্তৃত হতে পারে। প্রাকৃতিক পদার্থগুলোর মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী ও শক্ত এই জাল। সত্যি বলতে, এ জাল ইস্পাতের চেয়েও বেশি শক্ত।
