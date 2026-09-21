কালো কি কোনো রং
কোনো বস্তুর ওপর দৃশ্যমান সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো পড়ার পর যদি তা সবটুকু শুষে নেয় এবং বলতে গেলে কোনো আলো ফেরত না পাঠায়, তাহলে তাকে আমরা কালো বলি। তাহলে কালো কি কোনো রং? সাধারণ ভাষায় আমরা বলি, ওই জিনিসের রং কালো। কিন্তু কোনো বস্তুর রং বলতে কী বোঝায়? বোঝায় কোনো বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মি, যা ওই বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে দৃশ্যমান হয়। কালো বস্তু যদি কোনো রশ্মিই প্রতিফলিত না করে, সবটুকু শুষে নেয়, তাহলে তাকে কালো রঙের বস্তু বলব কেন? অন্যদিকে যদি কোনো রশ্মিই ফেরত না আসে, তাহলে সেই বস্তুকে আমরা দেখবই বা কীভাবে? দৃশ্যমান হতে হলে কিছু না কিছু আলো তো আসতে হবেই। আসলে কালো বস্তু থেকেও সামান্য কিছু আলো ফেরত আসে। বস্তুর পৃষ্ঠতল সামান্যতম হলেও মসৃণ। ফলে সামান্য আলো প্রতিফলিত হয়, যা আমাদের দৃষ্টিকোণে ধরা পড়ে। যত কম আলো প্রতিফলিত হয় তত বেশি কুচকুচে কালো। প্রতিফলিত রশ্মির পরিমাণের তারতম্যভেদে বস্তুর রং ধূসর, হালকা কালো বা খুব কালো হতে পারে।