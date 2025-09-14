বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে কীভাবে
তারের মধ্য দিয়ে কোনো বাল্বে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে বাল্বের ভেতরের তারটি গরম ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এর কারণ, বাল্বের ভেতরের ফিলামেন্ট। এটি খুবই পাতলা এবং তড়িৎ প্রবাহে বাধা দেয়। ফলে বিদ্যুৎশক্তি রূপান্তরিত হয় তাপ ও আলোকশক্তিতে। ফিলামেন্ট সাধারণত টাংস্টেন নামের ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয়। উচ্চ তাপমাত্রায় এ ধাতু গলে যায়। ফিলামেন্ট যাতে জ্বলে না যায়, সে জন্য বাল্বের ভেতরের সব অক্সিজেন বের করে দেওয়া হয়। এর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাস (যা কোনো বিক্রিয়ায় অংশ নেয় না)। কিছু বাল্বে আবার হ্যালোজেন গ্যাস ভরা থাকে, যেমন আয়োডিন ও ব্রোমিন।
এলইডি বাতি
লাইট এমিটিং ডায়োড (এলইডি) সেমিকন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে আলো উৎপন্ন করে। এলইডি বাল্ব সাধারণ বাল্বের চেয়ে বেশি শক্তিবান্ধব। তা ছাড়া এসব বাল্ব দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই। বাল্ব জ্বলতেও কম শক্তি লাগে। কারণ, এলইডি বাল্বে তাপ হিসেবে শক্তি অপচয় হয় খুবই কম।
টাংস্টেন
টাংস্টেনের ফিলামেন্ট খুবই পাতলা ও ভঙ্গুর ধরনের। এ রকম বাল্ব মেঝেতে ফেলে দিলে না–ও ভাঙতে পারে। কিন্তু ভেতরের ফিলামেন্ট সহজেই ভেঙে যায়।
হ্যালোজেন
হ্যালোজেন গ্যাস বাল্বকে সুরক্ষিত রাখে। হ্যালোজেনের বাল্ব অন্যান্য বাল্ব থেকে দ্বিগুণ স্থায়ী হয়।