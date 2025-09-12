আমাদের পেটের ভেতরের বিভিন্ন শব্দ কীভাবে শুনতে পাই
প্রশ্ন : আমাদের পেটের ভেতরের বিভিন্ন শব্দ কীভাবে শুনতে পাই? তাহলে কি আমাদের চামড়া বা ত্বক শব্দ পরিবাহী?
উত্তর : আমাদের পেটে বিভিন্ন কারণে শব্দ সৃষ্টি হতে পারে। বেশি সমস্যা হয় খাদ্য খাওয়ার পর পাকস্থলীতে পরিপাকের সময়। খাদ্যে কোনো সমস্যা থাকলে পরিপাকে সমস্যা হতে পারে। এ সময় পাকস্থলীতে গ্যাসও সৃষ্টি হতে পারে। যদি পাকস্থলীতে পরিপাকের সময়ই গ্যাস হয়, তাহলে গ্যাসের স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী তা ওপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করে। এ সময় একধরনের গুড়গুড় শব্দ শোনা যায়। এটা সাধারণত বাইরে আমরা নিজ কানেও শুনি। এই শব্দ চামড়া–পরিবাহিত নয়। তবে গ্যাস সৃষ্টির সময় জ্বালাপোড়া হলে তার অনুভূতি দেহের স্নায়ুতন্ত্র পরিবাহিত হতে পারে। এর ফলে পেট ব্যথা অনুভব করি। আর যদি পাকস্থলীতে খাদ্য পুরোপুরি জীর্ণ হতে একটু সময় নেয়, তাহলে তা অর্ধজীর্ণ অবস্থায় নিচের দিকে ক্ষুদ্রান্ত্র হয়ে বৃহদান্ত্রে চলে যায়। এ অবস্থায় পেটে গ্যাস সৃষ্টি হতে পারে। এই গ্যাস নিম্নগামী, যা সশব্দে বৃহদান্ত্র দিয়ে পেটের বাইরে চলে যায়। অনেক সময় আমরা জোরে একধরনের শব্দ শুনি। এই শব্দ চামড়া বা স্নায়ু পরিবাহিত নয়, বায়ু পরিবাহিত।