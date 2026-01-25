মাইক্রোওয়েভ ওভেনে ডিম সেদ্ধ করা কি ক্ষতিকর

মাইক্রোওয়েভ ওভেনে ডিম সেদ্ধ করা কি ক্ষতিকর
মাইক্রোওয়েভ ওভেনে কোন খাবার কোন পাত্রে গরম করব, এ নিয়ে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে। যেহেতু এখানে ইলেকট্রন প্রবাহের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য গরম বা রান্না করা হয়, তাই সন্দেহ থাকে এতে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে কি না। যে স্বল্পদৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ মাইক্রোওয়েভ ওভেনে কাজ করে, তার গতি প্রায় আলোর গতির কাছাকাছি, সেকেন্ডে প্রায় ৩ লাখ কিলোমিটার।
রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন প্রভৃতি আধুনিক প্রযুক্তির জিনিসপত্র কিন্তু একই ধরনের তরঙ্গে চলে এবং আমরা নির্ভয়ে এসব ব্যবহার করছি। এ ধরনের মাইক্রোওয়েভের কারণে স্বাস্থ্যের ক্ষতির কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কিন্তু অন্য ধরণের কিছু প্রশ্ন ওঠে। যেমন, মাইক্রোওয়েভ ওভেনে কি ডিম সেদ্ধ করা উচিত? না, এটা করা ঠিক হবে না, এতে সমস্যা হতে পারে।
যেহেতু স্বল্পদৈর্ঘ্যের তরঙ্গ প্রবাহ ডিমের ভেতরের তরলের অণুগুলো প্রবলভাবে আলোড়িত করে, তাই সেদ্ধ হওয়ার আগেই একসময় ডিমের খোসা ফেটে যেতে পারে। এতে কুসুম ও সাদা অংশ ওভেনের ভেতর ছড়িয়ে পড়বে, যা পরিষ্কার করা কঠিন। হিমায়িত মাংস সরাসরি মাইক্রোওয়েভ ওভেনে রান্না করা উচিত নয়।
কারণ, মাংসখন্ডের বাইরের দিকের হালকা জমাট বাঁধা অংশ সহজে গরম হবে কিন্তু ভেতরের অংশ জমাট বাঁধা থেকে যাবে। মনে হবে রান্না হয়ে গেছে, আসলে হয়নি তখনো। তাই প্রথমে অন্তত এক রাত রেফ্রিজারেটরে রেখে মাংসের শক্ত জমাট ভাবটা কাটতে (ডিফ্রস্ট) হবে। স্টেইনলেস স্টিলের মগে চা, দুধ প্রভৃতি গরম করা যাবে না, কারণ স্বল্পদৈর্ঘ্যের তরঙ্গ এসব পাত্রের ভেতর ঢুকতে বাধা পায়।
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে ঢাকা পাত্রেও একই সমস্যা। সোনালি রঙের কাজ করা পাত্রে খাবার গরম করতে দিলে বিদ্যুতের ঝলক দেখা দেয়। এসব পাত্র ব্যবহার করলে মাইক্রোওয়েভ ওভেনের ক্ষতি হতে পারে। প্লাস্টিকে থাকে প্লাস্টিসাইজার, যা মাইক্রোওয়েভ ওভেনের গরমে খাদ্যের ভেতর কিছু পরিমাণে ঢুকে পড়তে পারে। এটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
কাচ বা সিরামিকের পাত্রে অথবা মাইক্রোওয়েভ ওভেনের জন্য নিরাপদ - এ রকম লেখা বিশেষ ধরনের প্লাস্টিকের পাত্রে খাবার গরম করা উচিত। বাচ্চাদের দুধের শিশি নিরাপদ লেখা থাকলেও তা মাইক্রোওয়েভ ওভেনে ব্যবহারে অন্য ধরনের সমস্যা হতে পারে। কারণ, শিশিটি গরম হয় না, কিন্তু ভেতরের দুধ গরম হয়ে যায়। এ অবস্থায় দু-এক ফোঁটা দুধ হাতের উল্টো পিঠে ঠেলে পরীক্ষা করে শিশুকে খওয়াতে হবে। না হলে বাচ্চার মুখ পুড়ে যেতে পারে।