মেঝেতে পড়ে যাওয়া খাবার তুলে খাবেন কি

মেঝেতে পড়ে যাওয়া খাবার তুলে খাবেন কি
অনেক সময় বলা হয়, হাত ফসকে মেঝেতে পড়ে যাওয়া খাবার যদি পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে তুলে ফেলা যায়, তাহলে ভয় নেই। কথাটা সত্য নয়। এটা সেকেন্ডের কোনো বিষয় নয়। মেঝেতে সব সময় জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া থাকে। মেঝেতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাবারের সঙ্গে তা মিশে যায়। ওই খাবার খেলে পেটের অসুখ বা অন্য কোনো অসুখ হতে পারে। সবকিছু নির্ভর করে কতটা জীবাণু খাবারে লেগেছে আর শরীরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কতটা তার ওপর। এক গবেষণায় দেখা গেছে, মেঝেতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ৯৯ শতাংশ ব্যাকটেরিয়া খাবারে লেগে যায়। মেঝেতে কার্পেট থাকলে ব্যাকটেরিয়ার স্থানান্তর একটু কম হয়। এসব ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা যদিও কিছু সময় পর কমে যায়, তাও দেখা গেছে, ২৪ ঘণ্টা পরও হাজার হাজার ব্যাকটেরিয়া বেঁচে থাকে। এমনকি চার সপ্তাহ পরও অন্তত কয়েক শ ব্যাকটেরিয়া খাবারে লেগে থাকে। মাত্র ১০টি স্যালমোনেলা ব্যাকটেরিয়া পেটের অসুখ বাধাতে যথেষ্ট। তাই মেঝেতে পড়ে যাওয়া খাবার কখনো খাবেন না। অবশ্য অনেকে বলেন, বাঙালির পরিপাকতন্ত্র বেশ শক্ত বলে এসব ব্যাকটেরিয়া কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু এর কোনো বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নেই।