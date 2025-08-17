কার্যকারণ

‘চোখে শর্ষে ফুল’ দেখি কেন

কথায় কথায় আমরা হয়তো বলি, ‘চোখে শর্ষে ফুল’ দেখছি, ‘কানে তালা লেগে গেল’ প্রভৃতি। প্রবাদ বাক্য হিসেবে এসব কথা প্রচলিত। কিন্তু বিশেষ মনোভাব প্রকাশে এদের ভূমিকা স্বীকৃত। পরীক্ষার হলে যদি দেখি কঠিন প্রশ্ন এসেছে, কিছুক্ষণের মধ্যে চোখের সামনে শর্ষে ফুল ভেসে বেড়াতে থাকে। এর অর্থ হলো, এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুতি ছিল না। তাই মস্তিষ্কে যেন একটু ওলট–পালট লেগে যায়। এর ফলে মনের পর্দায় হালকা হলুদ রঙের ফুলের পাপড়ি ভেসে উঠতে পারে। এটা যেন মনের সান্ত্বনা। অনেকে একে ‘তারা দেখা’ও বলেন। যাহোক, একটু পরই বাস্তবে ফিরে আসি আমরা।

অনেক সময় আমাদের চারপাশে প্রচণ্ড শব্দ হতে থাকলে অন্য কোনো কথায় মনোযোগ দেওয়া যায় না। এ রকম অবস্থায় আমাদের মন স্বয়ংক্রিয়ভাবে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যেন বাইরের অপ্রয়োজনীয় শব্দ আমরা শুনতে না পারি। এ অবস্থায় আমরা বলি, ‘কানে তালা লেগেছে’। প্রকৃতপক্ষে শর্ষে ফুল বা তালা—কোনোটাই বাস্তবে চোখের সামনে থাকে না, কিন্তু বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে আকার–ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করি।

