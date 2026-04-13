শেষ হলো গ্রেগরীর ১৭তম জাতীয় বিজ্ঞান উৎসব
সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজে শেষ হলো বার্ষিক জাতীয় বিজ্ঞান উৎসব। রাজধানীর লক্ষ্মীবাজারের সেন্ট গ্রেগরীতে এ উৎসব শুরু হয় গত ১০ এপ্রিল, শুক্রবার। তিন দিনের এই উৎসব শেষ হয় গত ১২ এপ্রিল, রোববার। উৎসবে প্রায় ৬০টি স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। এটি সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ আয়োজিত ৬৯তম এসজিএইচএসসি বার্ষিক ও ১৭তম জাতীয় বিজ্ঞান উৎসব। এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য হলো, ‘টেকনোলজি উইদাউট এথিকস ইনভাইটস ক্যাটাস্ট্রফি’।
১০ এপ্রিল, প্রথম দিন বিজ্ঞান মেলার প্রদর্শনী শুরু হয়। উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয় বিকেল ৩টায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ব্রাদার প্লাসিড পিটার রিবেরু, সিএসসি।
বিজ্ঞান মেলায় সারা দেশের স্বনামধন্য বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়েছে। উৎসবে মোট ৫টি গ্রুপে অংশ নেয় শিক্ষার্থীরা। তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির জন্য কিডস গ্রুপ, পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য জুনিয়র গ্রুপ, সপ্তম-অষ্টম শ্রেণির জন্য ইন্টারমিডিয়েট গ্রুপ, নবম-দশম শ্রেণির জন্য সিনিয়র গ্রুপ এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির জন্য কলেজ গ্রুপ।
উৎসবে অলিম্পিয়াড, দুই ক্যাটাগরির সায়েন্স প্রজেক্ট, বিজ্ঞানভিত্তিক দেয়ালিকা বা ওয়াল ম্যাগাজিন প্রতিযোগিতা, গেম ইভেন্ট (হান্ট দ্য পিরিয়ডিক টেবিল) ও মিউজিয়াম স্পেসিমেন্ট আইডেন্টিফিকেশনে শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়েছে। অলিম্পিয়াডের মধ্যে ছিল সাধারণ বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, ফিজিকস অলিম্পিয়াড, বায়োলজি অলিম্পিয়াড, অ্যাস্ট্রো অলিম্পিয়াড ও কেমিস্ট্রি অলিম্পিয়াড। এ ছাড়া অরিগামি, প্রজেক্ট আইডিয়া প্রেজেন্টেশন, প্রজেক্ট আইডিয়া ড্রয়িংসহ আরও অনেক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে শিক্ষার্থীরা।
১১ এপ্রিল, শনিবার গ্রেগরিয়ান সায়েন্স ক্লাবের ৬০ বছর পূর্তি উদ্যাপন হয়। এ উপলক্ষে সকাল ১১টায় এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসজিএইচএসসি গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান রেভারেন্ড ফাদার কারমাল কোরাইয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভাইরোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এম. জাহান হোসেন খান এবং গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেন্ট জোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ ব্রাদার লিও জেমস পেরেরা, সিএসসি।
১২ এপ্রিল, রোববার বিজ্ঞান মেলার শেষ দিনে বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ফরিদা বেগম এবং লেকচার পাবলিকেশন্স লিমিটেডের ডিএমডি আহমেদ কামরুল হাসান।
তিন দিনের এই মেলায় প্রায় ১৮০টি প্রজেক্ট প্রদর্শনের পাশাপাশি প্রায় সাড়ে চার হাজার শিক্ষার্থী অলিম্পিয়াড ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। আয়োজক কমিটি প্রায় ৪৩২টি পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছে। শিক্ষার্থীদের প্রজেক্টগুলো মূল্যায়ন করবেন দেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২০ জন শিক্ষক।
এ আয়োজনে প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল মাল্টিফ্যাবস লিমিটেড। ম্যাগাজিন পার্টনার হিসেবে ছিল বিজ্ঞানচিন্তা।