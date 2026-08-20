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প্রথমবার আয়োজিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ইনোভেশন ফেয়ার

বিজ্ঞানচিন্তা প্রতিবেদক

নতুন কোনো ধারণা থেকে তৈরি হতে পারে চমৎকার সব প্রযুক্তি। সেই ধারণা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিকে মানুষের কাছে তুলে ধরতে প্রথমবারের মতো রাজধানীর নভোথিয়েটারে আয়োজন করা হচ্ছে ‘বাংলাদেশ ইনোভেশন ফেয়ার ২০২৬’। আগামী ১২ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর তিন দিনের এই মেলায় দেশের তরুণ গবেষক, উদ্ভাবক, বিজ্ঞানী, উদ্যোক্তা ও প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কাজ ও উদ্ভাবন প্রদর্শন করবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হবে এই মেলা। ‘ইনোভেট টু মার্কেট’ ভাবনাকে সামনে রেখে আয়োজিত হবে এবারের ইনোভেশন ফেয়ার। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

তবে শুধু উদ্ভাবন প্রদর্শন নয়, গবেষণা ও ধারণাকে বাস্তব পণ্য ও সেবায় রূপ দেওয়ার চমৎকার সুযোগও তৈরি করবে এই মেলা। আয়োজকদের তথ্য অনুযায়ী, মেলায় ১৪টি উদ্ভাবন খাতের শতাধিক উদ্ভাবন প্রদর্শন করা হবে। থাকবে ৫০টির বেশি উদ্ভাবনী প্রকল্পের উপস্থাপনা, ১০টির বেশি সেশন ও সংলাপ এবং উদ্ভাবন নিয়ে নানা বিশেষ আয়োজন।

এতে অংশ নেবে ৫০টির বেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৫০টির বেশি করপোরেট প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া বৈশ্বিক ও প্রবাসী বাংলাদেশি (এনআরবি) মিলিয়ে ১০টির বেশি বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি এতে অংশ নেবেন। মেলায় থাকবে একটি বিশেষ ইনোভেশন হাব, যেখানে উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

মেলায় সাধারণ মানুষ, শিক্ষার্থী, গবেষক, উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে স্টার্টআপ, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের উদ্ভাবন তুলে ধরার সুযোগ পাবেন। নিজের নতুন কোনো উদ্ভাবন মেলায় অংশগ্রহণ করতে চাইলে অনলাইনে নিবন্ধন করতে হবে। নিবন্ধনের শেষ সময় আগামী ২৫ আগস্ট। নিবন্ধন লিংক: innovationfairbd.org

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