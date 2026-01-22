ঢাকা আঞ্চলিক গণিত উৎসব ২৪ জানুয়ারি

ঢাকা আঞ্চলিক গণিত উৎসব ২৪ জানুয়ারি
চলছে ২৪তম বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডের আঞ্চলিক পর্ব। আগামী ২৪ জানুয়ারি, শনিবার এ উৎসবের ঢাকা আঞ্চলিক পর্ব আয়োজিত হবে রাজধানীর আসাদ গেটের সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে।
ঢাকা আঞ্চলিক পর্বে ঢাকা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংসী জেলার শিক্ষার্থীরা অংশ নেবে।
শনিবার সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে প্রাইমারি ক্যাটাগরির পরীক্ষা। এরপর দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে পরীক্ষা দেবে জুনিয়র ক্যাটাগরি। সবশেষে বিকাল ৩টায় পরীক্ষায় বসবে সেকেন্ডারি ও হায়ার সেকেন্ডারি ক্যাটাগরির শিক্ষার্থীরা।
অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হচ্ছে চারটি ক্যাটাগরিতে—প্রাইমারি (তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি বা সমমান), জুনিয়র (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি বা সমমান), সেকেন্ডারি (নবম, দশম শ্রেণি ও এসএসসি পরীক্ষার্থী ২০২৬ বা সমমান) ও হায়ার সেকেন্ডারি (একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থী ২০২৬ বা সমমান)। বাংলা ও ইংরেজি দুটি মাধ্যমের জন্যই এই নিয়ম প্রযোজ্য।
ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রথম আলোর সহযোগিতায় গণিত অলিম্পিয়াড ২০২৬-এর আয়োজন করছে বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি।
গণিত উৎসবের সব খবর পাওয়া যাবে গণিত অলিম্পিয়াডের ওয়েবসাইট, অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ: facebook.com/BdMOC এবং গ্রুপে: facebook.com/groups/BdMOC।