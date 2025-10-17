আজ খুলনা আঞ্চলিক বিজ্ঞান উৎসব
বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের খুলনা আঞ্চলিক পর্ব আয়োজিত হবে আজ ১৭ অক্টোবর, শুক্রবার। খুলনার সেন্ট জোসেফ্স উচ্চ বিদ্যালয়ে সকাল ৮টায় শুরু হবে এই উৎসব।
উৎসবে উপস্থিত থাকবেন খুলনার সেন্ট জোসেফ্স উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ভেন্যু প্রধান আলফ্রেড রনজিৎ মণ্ডল, বিকাশ লিমিটেডের চিফ এক্সটার্নাল অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার মেজর জেনারেল শেখ মো. মনিরুল ইসলাম (অব.), প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক এবং কবি সাজ্জাদ শরিফ, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নাজমুল আহসান, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল (সিএসই) বিভাগের অধ্যাপক কাজী মাসুদুল আলম, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো: আলমগীর হোসেন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রিংকু মজুমদার, খুলনার সরকারি ব্রজলাল (বিএল) কলেজের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো: তৌহিদুল ইসলাম, লেখক ও অনুবাদক ইসমাইল আরমান, বিজ্ঞানচিন্তার নির্বাহী সম্পাদক আবুল বাসার এবং সহসম্পাদক উচ্ছ্বাস তৌসিফ ও কাজী আকাশ।
এ ছাড়াও থাকছে জাদু, গানসহ আরও বেশ কিছু মজার আয়োজন।
আঞ্চলিক উৎসবে কুইজের প্রতি ক্যাটাগরিতে ১০ জন এবং প্রজেক্টে সেরা ১০টি দলকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কার হিসেবে থাকছে সার্টিফিকেট, মেডেল, বইসহ আকর্ষণীয় সব পুরস্কার।
উৎসবে স্কুলের ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা প্রজেক্ট প্রদর্শনী ও কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। প্রজেক্ট প্রদর্শনীতে ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা একটি ক্যাটাগরিতে অংশ নেবে। আর কুইজ প্রতিযোগিতায় থাকবে দুটি ক্যাটাগরি। নিম্নমাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে অংশ নেবে ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা, আর মাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে অংশ নেবে ৯ম-১০ম শ্রেণি ও চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা। শুধু নিবন্ধনকারী শিক্ষার্থীরা এই দুই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে।
সারা দেশের স্কুলশিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানে উৎসাহী করে তুলতে আয়োজিত হচ্ছে বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব। ইতিমধ্যে ঢাকা, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিজ্ঞান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরপর ২৫ অক্টোবর সিলেট পর্বের আঞ্চলিক বিজ্ঞান উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সবশেষে জাতীয় পর্বের মাধ্যমে শেষ হবে এ আয়োজন।
বিজ্ঞান উৎসবের যেকোনো খবর জানতে চোখ রাখুন bigganchinta.com-এ, বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব ও বিজ্ঞানচিন্তার ফেসবুক পেজ ও গ্রুপে, প্রথম আলোয় এবং বিজ্ঞানচিন্তার প্রিন্ট সংস্করণে।