২৩তম আন্তর্জাতিক জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াডের বাংলাদেশ দল ঘোষণা
আন্তর্জাতিক জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াডের ২৩তম আসর বসতে যাচ্ছে বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ায়। আগামী ২ থেকে ৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য এই আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডের জন্য ৬ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ দল ঘোষণা করা হয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে নিয়মিত এতে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ।
এবারের আইজেএসও দলের সদস্যরা হলো ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী আবরার জাহিন পাঠান, সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী আহমেদ সাদ, এসএফএক্স গ্রিনহেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী কাজী সুনেহরা ইসলাম সমৃদ্ধি, সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী মোহাম্মদ সাইফান হায়দার, এসএফএক্স গ্রিনহেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী মারজানা মানহা ও ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী নাশওয়ান হক মাহির।
এই দলের সঙ্গে প্রধান দলনেতা হিসেবে থাকছেন বুয়েটের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগের অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী। সহকারী দলনেতা হিসেবে থাকছেন বিডিজেএসওর কো-অর্ডিনেটর ও সমিতির সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মো. রেজাউল ইসলাম এবং বিডিজেএসও ২০২৬-এর একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর ও সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি, স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের প্রজেক্ট ম্যানেজার ফারজানা আক্তার লিমা।
নির্বাচিত ৬ শিক্ষার্থীকে আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডের জন্য প্রস্তুত করতে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ধানমন্ডির মাকসুদুল আলম বিজ্ঞানাগারে (ম্যাসল্যাবে) শুরু হবে বিশেষ প্রস্তুতিমূলক ক্যাম্প ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণ। প্রস্তুতি শেষে দলটি সোফিয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করবে ১ ডিসেম্বর।
১২তম বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াডের মাধ্যমে বাছাই করা হয়েছে এই ৬ জনকে। গত ২৮ আগস্ট রাজধানীর উত্তরায় ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি (আইইউবিএটি) ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্বে স্কুল অলিম্পিয়াড ও অনলাইন বাছাই পর্ব পেরিয়ে আসা প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। সেখান থেকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় ৫৯ জনকে। এরপর ৩১ আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতির ধানমন্ডি কার্যালয়ে তিন দিনের জাতীয় অনাবাসিক ক্যাম্প ও টিম সিলেকশন টেস্ট শেষে ঘোষণা করা হয় এই চূড়ান্ত ৬ সদস্যের বাংলাদেশ দল।
এবারের ১২তম বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াড যৌথভাবে আয়োজন করেছে বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতি ও বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন। জাতীয় পর্বের হোস্ট হিসেবে ছিল আইইউবিএটি। আয়োজনের প্লাটিনাম স্পন্সর আনিসুল হক ফাউন্ডেশন; সহযোগিতায় ছিল বিডিএএসএন, ম্যাসল্যাব, রকমারি ডটকম ও এসিআই অদম্য মেধাবী; মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিল দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ও যমুনা টিভি। ম্যাগাজিন পার্টনার কিশোর আলো ও বিজ্ঞানচিন্তা।