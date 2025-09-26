বিজ্ঞান উৎসবের চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পর্বে বিজয়ী হলেন যারা

বিজ্ঞান উৎসব
বিজ্ঞান উৎসবের চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পর্বে বিজয়ী হলেন যারা
অনুষ্ঠিত হলো বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পর্ব। জমজমাট এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক, বিজ্ঞানী ও গবেষকসহ আরও অনেকে। সকাল ৮টায় চট্টগ্রামের জাকির হোসেন রোডের ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে শুরু হয় এই উৎসব। চলে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত। চট্টগ্রামের বিজ্ঞানীদের এই মিলনমেলার পর্দা নামে পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে।
শিক্ষার্থীদের দারুণ সব প্রজেক্টের মধ্য থেকে সেরা ১০টি প্রজেক্টে মোট ২৬ জনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। আর কুইজের নিম্ন মাধ্যমিকে ১২ জন ও মাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে ১০ জনসহ মোট ২২ জনকে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
নিম্নমাধ্যমিক কুইজ বিজয়ীরা
০১. দেবজিত দে দীপ, অষ্টম শ্রেণি, ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ
০২. আফিয়া মাহজাবিন, সপ্তম শ্রেণি, প্রেসিডেন্সি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
০৩. এস. এম. মাহরুশ জাওয়াদ, অষ্টম শ্রেণি, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল
০৪. আবীর চৌধুরী, অষ্টম শ্রেণি, সেন্ট্রাল পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ
০৫. ফাওজিয়া ফারিহা, সপ্তম শ্রেণি, সিলভার বেলস্ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
০৬. মো. মুনতাসির, অষ্টম শ্রেণি, সরকারি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়
০৭. জারিফা জাহান, প্রেসিডেন্সি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
০৮. সাহার নামনিন জামাল, প্রেসিডেন্সি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
০৯. এহসাস রহমান, অষ্টম শ্রেণি, চট্টগ্রাম আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়
১০. হোছাইনুজ্জামান মেরাজ, অষ্টম শ্রেণি, কাজেম আলী স্কুল এন্ড কলেজ
বিশেষ
মো. শাওন আহম্মেদ, অষ্টম শ্রেণি, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল
সিদরাতুল মুনতাহা মাহির, সপ্তম শ্রেণি, সিলভার বেলস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
মাধ্যমিক কুইজ বিজয়ী
০১. নির্ণয় নীল পাল, দশম শ্রেণি, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল
০২. নামিরা ইসলাম প্রাপ্তি, দশম শ্রেণি, হালিশহর আহমদ মিয়া সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
০৩. রাজর্ষি দাশ গুপ্ত, দশম শ্রেণি, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল
০৪. মো. রিফাত সময়, দশম শ্রেণি, আরইবিজিএমএসসি
০৫. মো. শাহ শাহরিয়া হক, নবম শ্রেণি, খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
০৬. আমির আমাদুল্লাহ চৌধুরী, দশম শ্রেণি, কাজেম আলী স্কুল এন্ড কলেজ
০৭. তাজরিয়ান তাবাসসুম, নবম শ্রেণি, অংকুর সোসাইটি গার্লস হাই স্কুল
০৮. আনিকা তাবাসসুম, নবম শ্রেণি, বিএমএস গালস হাই স্কুল
০৯. মো. মুনতাসির বিন মোরশেদ, নবম শ্রেণি, নেভি অ্যাঙ্কোরেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ
১০. মোহাম্মদ অওিসাফ নাজিম জায়েন, নবম শ্রেণি, সরকারি মুসলিম হাই স্কুল
প্রজেক্ট বিজয়ী
০১.আরাফাত বিন আজম, ষষ্ঠ শ্রেণি, নেভি অ্যাঙ্কোরেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ
০২. সিন্দীদ হোসেন চৌধুরী, ষষ্ঠ শ্রেণি, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল
০৩. রায়ান ইবনা হাসান, আকিব শেরাজী, আরিয়ান আবরার
০৪. সিয়াম চৌধুরী, বিভোর দেবনাথ, ইফতাখার মাহমুদ, দশম শ্রেণি, কাজেম আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজ
০৫. ইন্তিশারুজ্জামান এরিক, নূরসিল বিল আয়াত, আহনফ কবির, স্কুল অব সায়েন্স, বিজনেস এন্ড হিউম্যানিটিজ
০৬. আফরিন হোসেন, সামিন ইন্তিসার, তানজিকা তামরিন, সিলিভার বেলস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
০৭. নুসরাত জাহান, জুবায়রা জেবিন, লাবিবা লামিশা, নবম শ্রেণি, অংকুর সোসাইটি গার্লস হাই স্কুল
০৮. আফরিন নাসির রাইসা, জান্নাতুল নাঈমা সামিয়া, সিমহা হায়দার অনিশা, সপ্তম শ্রেণি, অংকুর সোসাইটি গার্লস হাই স্কুল
০৯. সৈয়দ মো. মুন্তাকিম, প্রহর পাল, মো. সাজ্জাদ, নবম শ্রেণি, চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজ
১০. ফাতেমা তুজ যুহররা, হুমায়রা তাবাসসুম, তাজসিয়ান তাবাসসুম, নবম শ্রেণি, অংকুর সোসাইটি গার্লস হাই স্কুল
দেশে বিজ্ঞান প্রসারে ও স্কুলশিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে যৌথভাবে বিজ্ঞান উৎসব আয়োজন করছে মুঠোফোনে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশ ও দেশের সর্বাধিক পঠিত বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন বিজ্ঞানচিন্তা।
বিজ্ঞান উৎসব নিয়ে বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন প্রথম আলো প্রিন্ট ও অনলাইন সংস্করণে, বিজ্ঞানচিন্তার ওয়েবসাইট, প্রিন্ট, ফেসবুক পেইজে ও গ্রুপে এবং বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের ফেসবুক পেজে।