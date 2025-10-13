বিজ্ঞানচিন্তার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন, অংশ নিতে নিবন্ধন করুন

৯ পেরিয়ে বিজ্ঞানচিন্তা
বিজ্ঞানচিন্তার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন, অংশ নিতে নিবন্ধন করুন
বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন বিজ্ঞানচিন্তার ৯ বছর পূর্ণ হলো। আগামী ১৫ অক্টোবর, বুধবার এ উপলক্ষে পাঠকদের জন্য রয়েছে কিছু বিশেষ আয়োজন। নির্বাচিত পাঠকদের নিয়ে আলোচনা, মতবিনিময়, কুইজসহ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হবে। এ আয়োজনে উপস্থিত থাকবেন দেশসেরা অধ্যাপক, শিক্ষক, গবেষক, বিজ্ঞানচিন্তার বিজ্ঞাপণদাতা ও স্বেচ্ছাসেবীরা। ১৫ অক্টোবর বিকেল ৪টায় রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রগতি ইন্স্যুরেন্স ভবনের ১০ম তলায় প্রথম আলো সভাকক্ষে এ অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে।
এ আয়োজনে অংশ নিতে নিবন্ধন করতে হবে পাঠকদের। নির্বাচিত পাঠকদের মেসেজের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। নিবন্ধনের শেষ সময়, ১৪ অক্টোবর, বিকেল ৫টা। নিবন্ধন লিঙ্ক: https://forms.gle/EpuctY4c2d6m8gZQ8।
এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পাঠকদের জন্য আয়োজিত হচ্ছে বিশেষ কুইজ। বিকাশের সৌজন্যে প্রথম আলো ছাপা সংস্করণে প্রকাশিত হবে লাখ টাকার বিজ্ঞান কুইজ। কবে ছাপা হবে, তা জানতে চোখ রাখতে হবে বিজ্ঞানচিন্তার ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ ও গ্রুপ এবং দৈনিক প্রথম আলোতে। জানিয়ে দেওয়া হবে শিগগিরই।
পাশাপাশি বিজ্ঞানচিন্তা অনলাইনে আয়োজিত ‘প্রতিদিন কুইজ, প্রতিদিন পুরস্কার’। কুইজগুলোতে সব বয়সের পাঠক অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
২০১৬ সালের ১৫ অক্টোবর প্রথম প্রকাশিত হয় বিজ্ঞানচিন্তা। ৯ বছরের পথচলায় এ পর্যন্ত ১০৫টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ১৫ অক্টোবর প্রকাশিত হবে ১০৬তম সংখ্যা। এই সংখ্যার মলাট কাহিনি করা হয়েছে এ বছরের নোবেল পুরস্কার নিয়ে। এ ছাড়াও রয়েছে দারুণ সব ফিচার, কমিকস, বিজ্ঞান রম্য, ছড়া, কার্যকারণ, কুইজসহ আরও অনেক কিছু।
সর্বস্তরে বিজ্ঞান জনপ্রিয় করতে এবং তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞানমনস্ক করতে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা থেকে শুরু করে জীবপ্রযুক্তি, প্রাণিজগৎ, রোবটিকস বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা—বিজ্ঞানের সব শাখা সম্পর্কে নানা ধরনের লেখা প্রকাশ করে ম্যাগাজিনটি। পাশাপাশি স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজন করছে বিজ্ঞান উৎসব, বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান বক্তৃতার মতো বিভিন্ন অনুষ্ঠান। শুরু থেকেই সর্বস্তরে বিজ্ঞান প্রসারে বিজ্ঞানচিন্তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রয়েছে সিটি ব্যাংক।