আন্তর্জাতিক এআই অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের ২ পদক জয়

আন্তর্জাতিক এআই অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের ২ পদক জয়
আন্তর্জাতিক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) অলিম্পিয়াডে দুটি ব্রোঞ্জপদক জিতেছে বাংলাদেশ। গত ৮ আগস্ট , শুক্রবার অলিম্পিয়াডের সমাপনী পর্বে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ২-৯ আগস্ট চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত এই অলিম্পিয়াডের দ্বিতীয় আসর। এতে ৭৩টি দেশের ৮৬টি দল অংশ নেয়।
প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দলে ছিল চারজন সদস্য। তাদের মধ্যে ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. রিয়াসাত ইসলাম এবং সেন্ট যোসেফ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী আরেফিন আনোয়ার। বাংলাদেশ দলের বাকি দুই সদস্য হলো নটর ডেম কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী মিসবাহ উদ্দিন ইনান এবং আবরার শহীদ। তাদের মধ্যে মিসবাহ উদ্দিন অলিম্পিয়াডে অনারেবল মেনশন পেয়েছে। এই দলের সঙ্গে দলনেতা হিসেবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক বি এম মইনুল হোসেন।
চলতি বছরের ১৭ মে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজিতে (বিইউবিটি) ‘বাংলাদেশ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অলিম্পিয়াড’–এর জাতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ওই পর্বে জাতীয় পর্যায়ে ১৭১ জন শিক্ষার্থী মেশিন লার্নিং এবং ২৩৫ জন কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। তাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে জাতীয় দল নির্বাচন করা হয়।
বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক (বিডিওএসএন) দেশে এই অলিম্পিয়াডের আয়োজক। ২০২৫ সালের আসরে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে বিইউবিটি এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান—রেভ চ্যাট, ব্রেইন স্টেশন ২৩, ইন্টেলিজেন্ট মেশিনস ও ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট। আয়োজনে ম্যাগাজিন পার্টনার হিসেবে ছিল কিশোরদের জনপ্রিয় মাসিক ম্যাগাজিন কিশোর আলো এবং বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন বিজ্ঞানচিন্তা।