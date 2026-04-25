চলছে ফিউচার বায়োটেকনোলজিস্ট সামিট ও ৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক ইয়াং বায়োটেকনোলজিস্টস কংগ্রেস

চলছে ফিউচার বায়োটেকনোলজিস্ট সামিট ও ৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক ইয়াং বায়োটেকনোলজিস্টস কংগ্রেস
ফিউচার বায়োটেকনোলজিস্ট সামিট ২০২৬ এবং ৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক ইয়াং বায়োটেকনোলজিস্টস কংগ্রেস ২০২৬ চলছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে সকাল সাড়ে ৯টায় এই সামিট শুরু হয়। বিকেল ৬.৩টায় সমাপনী অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে এই সামিট শেষ হবে।
সামিটে প্রায় ৪৫০ জন নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী, এমফিল ও পিএইচডি গবেষক, তরুণ শিক্ষক এবং প্রারম্ভিক পর্যায়ের গবেষকসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বায়োটেক স্টার্টআপের প্রতিনিধিরা।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক সায়মা হক বিদিশা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিএসআইআরের চেয়ারম্যান সামিনা আহমেদ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. জাহিদ রায়হান এবং অ্যারিস্টোফার্মার ডিরেক্টর সাদমান শাহরিয়ার হাসান।
সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু। বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আনোয়ার হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (একাডেমিক) অধ্যাপক আবদুস সালাম এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রধান সমন্বয়ক (এসডিজি) অধ্যাপক এস এম আবদুল আউয়াল। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন জাতীয় বায়োটেকনোলজি ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক মো. ছগীর আহমেদ।
কংগ্রেসে প্লেনারি আলোচনা, নীতি সংলাপ, গবেষণা উপস্থাপনা, পোস্টার প্রদর্শনী এবং জাতীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আন্তবিশ্ববিদ্যালয় বায়োটেক থিসিস প্রতিযোগিতা ও বায়োটেকনোলজি বিজনেস আইডিয়া প্রতিযোগিতা। বৈজ্ঞানিক আলোচনার মূল বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল মাইক্রোবিয়াল জিনোমিকস, মানব জেনেটিকস, ট্রান্সলেশনাল জিনোমিকস, সংক্রামক রোগবিজ্ঞান, প্রিসিশন মেডিসিন এবং এআই-চালিত বায়োটেকনোলজি। চীনসহ বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা দেশীয় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগ দেন, যা একে একটি বৈশ্বিক বৈজ্ঞানিক প্ল্যাটফর্মে পরিণত করেছে।
৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক ইয়াং বায়োটেকনোলজিস্টস কংগ্রেস ২০২৬ শুধু একটি বৈজ্ঞানিক সম্মেলন নয়, এটি বাংলাদেশের বায়োটেকনোলজি যাত্রায় এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এনওয়াইবিবির নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক উৎকর্ষ এবং বিশিষ্ট অতিথি ও নীতিনির্ধারকদের সহায়তায় এই কংগ্রেস নতুন উদ্ভাবনকে অনুপ্রাণিত করবে। পাশাপাশি এটি পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াবে এবং বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ায় জিনোমিকস ও এআই-চালিত বায়োটেকনোলজির একটি উদীয়মান কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে।