চট্টগ্রামে ১৭তম আব্দুল জব্বার জ্যোতির্বিজ্ঞান কর্মশালা অনুষ্ঠিত
অনুষ্ঠিত হলো ১৭তম আব্দুল জব্বার জ্যোতির্বিজ্ঞান কর্মশালার চট্টগ্রাম পর্ব। গত ২৩-২৫ অক্টোবর চট্টগ্রামের সাউথপয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজে তিন দিনের এ কর্মশালা আয়োজিত হয়। এ কর্মশালায় বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নবম শ্রেণি থেকে স্নাতক পর্যায়ের মোট ২১ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।
২২ ঘন্টার কর্মশালায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলোর পাশাপাশি কসমোলজি ও মহাকাশবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়। আয়োজনের অংশ হিসেবে আরও ছিল হ্যান্ডস-অন অ্যাক্টিভিটি, টেলিস্কোপে সূর্য ও রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ এবং কুইজ প্রতিযোগিতা।
কর্মশালার প্রথম দিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির আইকিউএসির অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক আসাদুজ্জামান। আরও উপস্থিত ছিলেন মিকবি সায়েন্টিফিকের সিইও সাফায়েত রহমান, যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষণা অধ্যাপক সুলতানা নাহার ও আলজেরিয়ান জ্যোতির্পদার্থবিদ অধ্যাপক জামাল মায়মুনি।
দ্বিতীয় দিন উপস্থিত ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়নের ন্যাশনাল আউটরিচ কোঅর্ডিনেটর ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী।
২২ ঘন্টার কর্মশালায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলোর পাশাপাশি কসমোলজি ও মহাকাশবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়।
কর্মশালার শেষদিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জামাল নজরুল ইসলাম গণিত ও ভৌতবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ও অধ্যাপক অঞ্জন কুমার চৌধুরী। এ ছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক এ. কে. এম. রেজাউর রহমান এবং ডেপুটি নক-বিডি শাফায়েত রহমান। এছাড়াও অনলাইনে যুক্ত হন রমন রিসার্চ ইনস্টিটউটের সাবেক অধ্যাপক বিমান নাথ।
আলোচনা শেষে কুইজ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার মাধ্যমে শেষ হয় এ কর্মশালা।
কর্মশালার মূল আয়োজক ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়নের ন্যাশনাল আউটরিচ কোঅর্ডিনেটর, বাংলাদেশ (নক-বিডি) অফিস। সহ-আয়োজক হিসেবে রয়েছে বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি, বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতি, ইউনিভার্স অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, চুয়েটের অ্যানড্রোমিডা স্পেস অ্যান্ড রোবোটিকস রিসার্চ অর্গানাইজেশন, চিটাগং ইউনিভার্সিটি সায়েন্টেফিক সোসাইটি, চট্টগ্রাম অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি, মিকবি সায়েন্টিফিক এবং কসমিক এনিগমা। কর্মশালার টাইটেল স্পন্সর হিসেবে ছিল প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি।