বিজ্ঞান উৎসবের ঢাকা আঞ্চলিক পর্বে বিজয়ী হলেন যারা

বিজ্ঞান উৎসব
বিজ্ঞান উৎসবের ঢাকা আঞ্চলিক পর্বে বিজয়ী হলেন যারা
অনুষ্ঠিত হলো বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের ঢাকা আঞ্চলিক পর্ব। জমজমাট এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক, বিজ্ঞানী ও গবেষকসহ আরও অনেকে। সকাল ৯টায় রাজধানীর মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে শুরু হয় এই উৎসব। চলে দুপুর ১টা পর্যন্ত। ঢাকার খুদে বিজ্ঞানীদের এই মিলনমেলার পর্দা নামে পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে।
শিক্ষার্থীদের দারুণ সব প্রজেক্টের মধ্য থেকে সেরা ১৭টি প্রজেক্টে মোট ৪১ জনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। আর কুইজের নিম্ন মাধ্যমিকে ১৭ জন ও মাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে ১৫ জনসহ মোট ৩২ জনকে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
নিম্নমাধ্যমিক কুইজ বিজয়ীরা
১. ইবনুল ইশরাফ সাম্য, অষ্টম শ্রেণি, গভর্নমেন্ট সায়েন্স হাইস্কুল
২. কাশমির আক্তার নওশিন, অষ্টম শ্রেণি, বেইলি স্কুল, নারায়ণগঞ্জ
৩. অভিষেক শর্মা অর্ক, অষ্টম শ্রেণি, সেন্ট গ্রেগরি হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ
৪. সুমাইয়া সিদ্দিকা, ষষ্ঠ শ্রেণি, তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
৫. তাসনিয়া জামান বিন্তি, অষ্টম শ্রেণি, সিরাজ উদ্দিন সরকার বিদ্যানিকেতন অ্যান্ড কলেজ
৬. ইরাম মাহমুদ রুহান, সপ্তম শ্রেণি, এটমিক এনার্জি রিসার্চ এস্টাবলিশমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ
৭. অনিন্দ্য বড়ুয়া, অষ্টম শ্রেণি, ক্যান্টমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
৮. মানহা মাহদীয়া, অষ্টম শ্রেণি, ভিকারুন্নেসা স্কুল অ্যান্ড কলেজ
৯. আরিসা মাহভীন রহমান শার্লিন, অষ্টম শ্রেণি, ভিকারুন্নেসা স্কুল অ্যান্ড কলেজ
১০. নুসাইবা আইমান, ষষ্ঠ শ্রেণি, তেজগাঁও সরকারি বালিকা বিদ্যালয়
১১. সামিহা ফারজানা, অষ্টম শ্রেণি, বিএএফ শাহিন কলেজ, কুর্মিটোলা
১২. তাহসিনুর রহমান, অষ্টম শ্রেণি, মিরপুর ক্যান্টমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
১৩. নাহিয়ান মুনকার নাহিন, অষ্টম শ্রেণি, মিরপুর ক্যান্টমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
১৪. রাকিব কিবরিয়া, অষ্টম শ্রেণি, গভর্নমেন্ট সায়েন্স হাইস্কুল
১৫. তাসাদ্দেক হোসেন, অষ্টম শ্রেণি, বিএএফ শাহিন কলেজ, ঢাকা
১৬. আশফাক আল সিদ্দিক, ষষ্ঠ শ্রেণি, বজলুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ
১৭. আফরা জাহান, ভিকারুন্নেসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ
মাধ্যমিক কুইজ বিজয়ী
১. তাহমিদ আল আসাদ, নবম শ্রেণি, সেন্ট জোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল
২. আজমাইন হক মুন্সি, দশম শ্রেণি, খিলগাঁও সরকারি হাইস্কুল
৩. তাহ্সিন আহমেদ, নবম শ্রেণি, সেন্ট জোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল
৪. প্রিয়ন্তি অদ্রি ঐশিকা, নবম শ্রেণি, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ
৫. জায়েদ মুস্তাকীন, দশম শ্রেণি, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ
৬. সাইম ইবনে সারোয়ার, দশম শ্রেণি, বিএএফ শাহিন কলেজ ঢাকা
৭. মহিবুল মোশেদ মাহি, দশম শ্রেণি, বিএএফ শাহিন কলেজ ঢাকা
৮. জান্নাত সুলতানা সামিয়া, নবম শ্রেণি, বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
৯. সিয়াম হোসেন সিফাত, নবম শ্রেণি, শেরে বাংলা নগর সরকারি বালক
১০. আদিব সাদাত খান, নবম শ্রেণি, মিরপুর ক্যন্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
১১. সৈয়দা সাদিয়া সিদ্দিক, নবম শ্রেণি, বিএএফ শাহিন কলেজ ঢাকা
১২. মো. জুবায়ের হাসান, নবম শ্রেণি, সেন্ট জোসেফ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৩. মো. সামিউল হক, নবম শ্রেণি, সেন্ট জোসেফ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৪. নূর হামজা, নবম শ্রেণি, চ্যাম্পিয়ন একাডেমি
১৫. হাসানুম মবিন শাকিল, নবম শ্রেণি, চ্যাম্পিয়ন একাডেমি
প্রজেক্ট বিজয়ী
১. রায়িন আর রাদ, দশম শ্রেণি, সেন্ট জোসেফ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়
২. হাসিব আলম, মো. মাহিন শাহরিয়ার ও সিফাত উল্লাহ, অষ্টম শ্রেণি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ
৩. তাহিম আরিব, নবম শ্রেণি, নিউ মডেল বহুমুখী হাই স্কুল
৪. দ্বীপ বিশ্বাস, রায়ান আহমেদ নিবির ও রাহাত ইসলাম, গভর্নমেন্ট সায়েন্স হাই স্কুল
৫. সবিতা তাইয়্যেবা, ইস্তিহাব ও আরিসা, সপ্তম শ্রেণি, মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ
৬. মো. নিরব হোসেন, তানজীম তালুকদার, মো. সৌরব হোসেন, নবম শ্রেণি, শেরে-ই-বাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়
৭. মুরাদুস সালেহিন, নবম শ্রেণি, বিএএফ শাহিন কলেজ ঢাকা
৮. রাফিদ, আভিন ও মিনহাজ, নবম শ্রেণি, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল
৯. শাহারিন রাইহান মাহি ও মারজুক রসিদ, নবম শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়
১০. মুনতাকিম হাসান ওয়াসি, মুহতাসিম সাফওয়ান ও সাফওয়ান ফাতেমি, নবম শ্রেণি, সেন্ট জোসেফ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়
১১. আরিব বিন ফারুক ও সাইম ইবনে সারওয়ার, দশম শ্রেণি, বিএএফ শাহিন কলেজ ঢাকা
১২. মো. আবরার জাওয়াদ আদিল ও রনক আনজুম সাজিদ, নবম শ্রেণি, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল
১৩. মাহির আসেফ জানিফ, আরিব আল মাহমুদ ও মো. ওমর আসফি, অষ্টম শ্রেণি, সেন্ট জোসেফ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়
১৪. কে.এম শফিক কাদির ও মুসাব বিন খায়ের, অষ্টম শ্রেণি, মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ
১৫. ওয়াসফিয়া আলিসা, নুজহাত তাবাসসুম ও ফাইজা ফেরদৌস নুহা, দশম শ্রেণি, বজলুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ
১৬. ওয়াসফিয়া জাহিন ও লুবাবা জয়নব, মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
১৭. ইশরা আর্শিয়া তারিক, কাজী তাসফিয়া ইসলাম ও স্বর্ণিল নেওয়াজ, অষ্টম শ্রেণি, মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
দেশে বিজ্ঞান প্রসারে ও স্কুলশিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে যৌথভাবে বিজ্ঞান উৎসব আয়োজন করছে মুঠোফোনে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশ ও দেশের সর্বাধিক পঠিত বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন বিজ্ঞানচিন্তা।
বিজ্ঞান উৎসব নিয়ে বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন প্রথম আলো প্রিন্ট ও অনলাইন সংস্করণে, বিজ্ঞানচিন্তার ওয়েবসাইট, প্রিন্ট, ফেসবুক পেইজে ও গ্রুপে এবং বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের ফেসবুক পেজে।