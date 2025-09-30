দেশে তিন দিনের বিশ্বমানের জিন সম্পাদনা কর্মশালা আয়োজিত 

দেশে তিন দিনের বিশ্বমানের জিন সম্পাদনা কর্মশালা আয়োজিত
শেষ হলো স্বাস্থ্য ও কৃষি সম্পর্কিত জীবপ্রযুক্তিবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের (আইসিবিএইচএ) অংশ হিসেবে আয়োজিত জিনোম এডিটিং কর্মশালা। তিন দিনের এই কর্মশালা শুরু হয় গত ২৮ সেপ্টেম্বর, রোববার। চলে ৩০ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার পর্যন্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
গত ২৭ সেপ্টেম্বর, শনিবার সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় দুই দিনের ষষ্ঠ স্বাস্থ্য ও কৃষি সম্পর্কিত জীবপ্রযুক্তিবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন (আইসিবিএইচএ)। বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক সংস্থা গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশি বায়োটেকনোলোজিস্টের (জিএনওবিবি) উদ্যোগে আয়োজিত হয় এই সম্মেলন। এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে কেন্দ্র করেই তিন দিনের এই জিন সম্পাদনাবিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এতে কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন বায়োটেক কোম্পানির পেশাদার ব্যক্তি এবং দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ মোট ২৯ জন অংশ নেন। সকাল ৯টা থেকে শুরু হয় এ কর্মশালা। চলে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।
এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, আমরা বিজ্ঞানীরা যখন জিনোম এডিটিংয়ের মাধ্যমে নতুন কোনো শস্য তৈরি করব ও দেখাব যে এখানে বাইরে থেকে কোনো জিন প্রবেশ করানো হয়নি, তখন সেই ফসলগুলোকে সাধারণ প্রক্রিয়ায় বাজারে ছাড়ার অনুমোদন পাওয়া সহজ হবে।
কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের অত্যাধুনিক ক্রিসপারনির্ভর (CRISPR) জিন সম্পাদনা পদ্ধতির ওপর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ ছাড়াও গাইড আরএনএ বা জি-আরএনএ (gRNA) নিখুঁতভাবে ডিজাইন করার পদ্ধতি শেখানো হয় অংশগ্রহণকারীদের। এই জি-আরএনএ অনেকটা ডিএনএর জিপিএসের মতো। এরপর এই জি-আরএনএ এবং জৈব কাঁচি ‘ক্যাস৯ প্রোটিন’ (Cas protein) কীভাবে তৈরি করতে হয়, সঠিক জায়গায় সন্নিবেশ করতে হয় এবং ব্যবহারের আগে সেগুলোর কার্যকারিতা কীভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হয়, এই পুরো প্রক্রিয়াটি হাতে ধরে শেখানো হয়।
প্রশিক্ষণের পরের ধাপে শেখানো হয় কীভাবে এই এডিটিং সিস্টেম সরাসরি জীবন্ত গাছের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়। সবশেষে জিন সম্পাদনা করা গাছগুলোতে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন বা মিউটেশন হয়েছে কি না, তা খুঁজে বের করা এবং সেই পরিবর্তনগুলো কৃষিক্ষেত্রে কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, সেই পদ্ধতিগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সেই সঙ্গে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ তো ছিলই। অর্থাৎ, ডিজাইন থেকে শুরু করে সফলভাবে ফসল তৈরি পর্যন্ত সব ধাপ এই কর্মশালায় অন্তর্ভূক্ত ছিল।
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশের দুই প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও গবেষক। তাঁরা হলেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পিএসটিইউ) সহযোগী অধ্যাপক মো. মাহমুদুল হাসান, ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের (আইইউবি) সহযোগী অধ্যাপক সাবরিনা মরিয়ম ইলিয়াস। এ ছাড়াও ইউজিসি অধ্যাপক জেবা ইসলাম সেরাজ প্রশিক্ষণে সার্বিক দিকনির্দেশনা দেন। তাঁদের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা কর্মশালাটিকে সফল করে তোলে।
কেন আয়োজিত হলো এমন একটি কর্মশালা? এ প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক জেবা ইসলাম সেরাজ বিজ্ঞানচিন্তাকে জানান, ‘আমাদের দেশের জন্য জিনোম এডিটিং সত্যিই খুব ভালো একটি প্রযুক্তি। এটি আমাদের কাজে আসবে। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, আমরা বিজ্ঞানীরা যখন জিনোম এডিটিংয়ের মাধ্যমে নতুন কোনো শস্য তৈরি করব ও দেখাব যে এখানে বাইরে থেকে কোনো জিন প্রবেশ করানো হয়নি, তখন সেই ফসলগুলোকে সাধারণ প্রক্রিয়ায় বাজারে ছাড়ার অনুমোদন পাওয়া সহজ হবে। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা লবণ বা খরা-সহনশীলতার জন্য দায়ী জিনগুলোকে দ্রুত খুঁজে বের করতে পারব, সেই অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটাতে পারব উদ্ভিদের জিনোমে। উদ্ভিদের নানা ধরনের সমস্যা সমাধানে এর বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। এই লক্ষ্যেই আমাদের এই কর্মশালার আয়োজন। এখানে আমরা গবেষকদের হাতে-কলমে গাইড আরএনএ ব্যবহারের পদ্ধতি শেখাচ্ছি, যাতে ভবিষ্যতে তাঁরা নিজেরাই এই কাজটি দক্ষতার সঙ্গে করতে পারেন।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগের পিএইচডি শিক্ষার্থী তমালিকা আজিম জানান, ‘আমরা বর্তমানে ক্রিসপার প্রযুক্তি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছি। আমাদের প্রধান চেষ্টা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা ল্যাবগুলোর কর্মীদের ক্রিসপার নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া। এতে ভবিষ্যতে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পারবেন। আমারা আশা করছি, এ ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গবেষণা কাজে আরও সুযোগ তৈরি হবে। আমরা সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই কাজ করে যাচ্ছি।’