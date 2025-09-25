ষষ্ঠবারের মতো আয়োজিত হতে যাচ্ছে জৈবপ্রযুক্তি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

ষষ্ঠবারের মতো আয়োজিত হতে যাচ্ছে জৈবপ্রযুক্তি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন
ষষ্ঠবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে স্বাস্থ্য ও কৃষি সম্পর্কিত জৈবপ্রযুক্তির আন্তর্জাতিক সম্মেলন (আইসিবিএইচএ)। আগামী ২৬-২৭ সেপ্টেম্বর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। রাজধানীর আগারগাঁয়ে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি কমপ্লেক্সের অডিটোরিয়ামে হবে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন।
আইসিবিএইচএ ২০২৫-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সারা বিশ্বের নানা দেশ থেকে খ্যাতিমান বিজ্ঞানীরা যোগ দেবেন। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, চীন, জাপান, ভারত, ফিলিপাইন ও বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ, প্রাণী ও পরিবেশ বিজ্ঞানের নতুন নতুন প্রযুক্তি ও গবেষণার ফলাফল তুলে ধরবেন। এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, কৃষি ও পরিবেশের উন্নয়নে জৈবপ্রযুক্তির সর্বশেষ ধারা সম্পর্কে সচেতনতা ও দক্ষতা তৈরি করা। বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক সংস্থা গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশি বায়োটেকনোলোজিস্টের উদ্যোগে আয়োজিত হচ্ছে এই সম্মেলন। জিএনওবিবির ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।
এবারের সম্মেলনের মূল বিষয় ‘টেকসই স্বাস্থ্য ও কৃষির জন্য পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ ও সমাধান’। অর্থাৎ, পরিবেশের ক্ষতি না করে কীভাবে স্বাস্থ্য ও কৃষি ক্ষেত্রে নতুন নতুন সমাধান আনা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।
আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার সকাল ৮:৪৫ থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত চলবে উদ্বোধনী পর্ব। এ আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরার। আর ২৭ সেপ্টেম্বর, শনিবার পুরস্কার প্রদান ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন অর্থ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখবেন জিএনওবিবির সভাপতি অধ্যাপক জেবা ইসলাম সেরাজ। আরও উপস্থিত থাকবেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. আব্দুল লতিফ এবং মাল্টিমোড গ্রুপের সিইও আব্দুল আউয়াল মিন্টু।
এই সম্মেলনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হবে। এছাড়াও, বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ক্রিসপার-কাস কৌশল নিয়ে হাতে-কলমে একটি কর্মশালাও থাকবে। সেখানে এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে সরাসরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীরা ও কৃষিক্ষেত্রে যুক্ত ব্যক্তিরা এই সম্মেলনের কর্মশালায় অংশ নিতে পারবেন।