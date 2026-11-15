চট্টগ্রামে নোবেল বিজ্ঞান বক্তৃতা আয়োজিত

চট্টগ্রামে নোবেল বিজ্ঞান বক্তৃতা আয়োজিত
চিকিৎসা ও শারীরতত্ত্ব, পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নে নোবেলজয়ীদের গবেষণা ও আবিষ্কার নিয়ে চট্টগ্রামে ষষ্ঠবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘নোবেল বিজ্ঞান বক্তৃতা’। ১২ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম নগরের থিয়েটার ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এ বক্তৃতা আয়োজিত হয়। এতে প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষার্থী, তরুণ গবেষক ও বিজ্ঞানপ্রেমী অংশ নেয়।
দৃষ্টি চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা মাসুদ বকুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের প্রশাসক মোহাম্মদ মাহবুবের রহমান শামীম। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন দৃষ্টি চট্টগ্রামের সাবেক সভাপতি ও প্রাবন্ধিক সাইফ চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক আদনান মান্নান, দৃষ্টির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন মুন্না, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রচার সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম, দৃষ্টি চট্টগ্রামের সংগঠক ও অনুষ্ঠানটির যুগ্ম সমন্বয়কারী জুয়েল আহমেদ, দৃষ্টির সাবেক দপ্তর সম্পাদক অ্যাডভোকেট তানভীর আল জাবের এবং সংগঠক ও সাংবাদিক মুজিবুল হক।
অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ২০২৬ সালের চিকিৎসা ও শারীরতত্ত্ব, পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নে নোবেল পুরস্কারজয়ীদের গবেষণা ও আবিষ্কার নিয়ে বিশেষজ্ঞ প্যানেল আলোচনা। এতে আলোচক হিসেবে অংশ নেন স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক হাসিনা খান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এ কে এম রেজাউর রহমান এবং চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক রাতুল কুমার শীল।
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোচনা পর্বে অধ্যাপক হাসিনা খান বলেন, ‘চিকিৎসাবিজ্ঞানে কার্ল ডাইসারোথ, পিটার হেগেম্যান ও গেয়র্গ নাগেল আলো ব্যবহার করে স্নায়ুকোষ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এ পদ্ধতির নাম অপটোজেনেটিকস। এর মাধ্যমে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট স্নায়ুকোষ সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করা যায়। ফলে মানুষের স্মৃতি, অনুভূতি ও আচরণ নিয়ে গবেষণার নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ভবিষ্যতে পারকিনসনস, মৃগী ও বিষণ্নতার মতো রোগের চিকিৎসা উদ্ভাবনেও এ প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।’
পদার্থবিজ্ঞানের আলোচনা পর্বে অধ্যাপক এ কে এম রেজাউর রহমান বলেন, ‘মহাকাশ থেকে আসা নিউট্রিনো নামের অতিক্ষুদ্র কণা শনাক্ত করার গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ফ্রান্সিস হালজেন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।
দক্ষিণ মেরুর বরফকে কাজে লাগিয়ে এসব কণা শনাক্ত করার বিশেষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ গবেষণার মাধ্যমে ব্ল্যাকহোল ও নক্ষত্রের বিস্ফোরণসহ মহাবিশ্বের নানা রহস্য সম্পর্কে নতুন তথ্য জানা সম্ভব হচ্ছে।’
রসায়নের আলোচনা পর্বে রাতুল কুমার শীল বলেন, ‘অণুর নির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক গঠন ও তার গঠনপ্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা রসায়নবিজ্ঞানে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। এ ধরনের গবেষণা অণুর গঠন ও বৈশিষ্ট্য বুঝতে সহায়তা করে। এর প্রয়োগের মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরও নিরাপদ ও কার্যকর ওষুধ তৈরি এবং কৃষিতে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভাবনের সুযোগ তৈরি হতে পারে।’
প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের প্রশাসক মোহাম্মদ মাহবুবের রহমান শামীম বলেন, ‘বিজ্ঞান শুধু গবেষণাগার কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেই সীমাবদ্ধ নয়, এর প্রভাব মানবজীবনের প্রতিটি স্তরে বিস্তৃত। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ, অনুসন্ধিৎসু মন এবং গবেষণার আগ্রহ তৈরি করতে হবে। এ ধরনের আয়োজন নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’
দৃষ্টি চট্টগ্রামের সাবেক সভাপতি ও প্রাবন্ধিক সাইফ চৌধুরী বলেন, ‘চিকিৎসা, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের নতুন নতুন উদ্ভাবন রোগ নিরাময়, পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে অভাবনীয় পরিবর্তন নিয়ে আসছে। বাংলাদেশের তরুণেরাও জ্ঞান, গবেষণা ও সৃজনশীলতার চর্চার মাধ্যমে ভবিষ্যতে বিশ্বমানের আবিষ্কারে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।’
স্বাগত বক্তব্যে অধ্যাপক আদনান মান্নান বলেন, ‘যারা ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনে নেতৃত্ব দেবে, সেই তরুণদের জন্য এ ধরনের আয়োজন অনুপ্রেরণার এক বিশাল উৎস। গবেষণার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি এবং মানবকল্যাণে বিজ্ঞানের প্রয়োগ—নোবেলজয়ীদের কাজের এই দুই দিকই আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়।’
সভাপতির বক্তব্যে দৃষ্টি চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা মাসুদ বকুল বলেন, ‘দৃষ্টি চট্টগ্রাম দীর্ঘদিন ধরে তরুণদের মেধা, মনন, বিজ্ঞানচর্চা ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে। নোবেল বিজ্ঞান বক্তৃতা আমাদের তেমনই একটি ধারাবাহিক উদ্যোগ। আমরা চাই, শিক্ষার্থীরা শুধু পাঠ্যবইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিশ্ববিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে জানুক, প্রশ্ন করতে শিখুক এবং গবেষণা ও উদ্ভাবনে আগ্রহী হয়ে উঠুক।’
আয়োজকেরা জানান, নোবেল পুরস্কার কেবল একটি স্বীকৃতি নয়; এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের গবেষণা, নিরলস প্রচেষ্টা ও মানবকল্যাণে নতুন জ্ঞান সৃষ্টির গল্প। সেই গবেষণা ও আবিষ্কার সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও তরুণদের সহজভাবে জানানো এবং তাদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদী চিন্তা ও উদ্ভাবনী মানসিকতা গড়ে তোলাই এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। ষষ্ঠবারের মতো এ আয়োজনের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামে বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার আগ্রহ ছড়িয়ে দেওয়ার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন বক্তারা।
এবারের আয়োজনে চট্টগ্রামের ১১টি বিজ্ঞান ও শিক্ষাভিত্তিক সংগঠন সহ-আয়োজক হিসেবে যুক্ত ছিল। সংগঠনগুলো হলো চিটাগাং ইউনিভার্সিটি রিসার্চ অ্যান্ড হায়ার স্টাডি সোসাইটি, চুয়েট বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং সোসাইটি, পিইউসি রোবোটিক্স ক্লাব, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ রিসার্চ ক্লাব, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন বায়োলজিক্যাল সায়েন্স ক্লাব, নেটওয়ার্ক অব ইয়ং বায়োটেকনোলজিস্ট বাংলাদেশ, ডিজিজ বায়োলজি অ্যান্ড মলিকুলার এপিডেমিওলজি রিসার্চ গ্রুপ, ইউএসটিসি ফার্মা সায়েন্স ক্লাব, আনন্দ বিজ্ঞান ফুলকি, আইইইই ইএমবি চুয়েট স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চ চ্যাপ্টার এবং ইয়োন সায়েন্স অ্যান্ড ইনোভেশন ক্লাব।
পুরো আয়োজনের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ ও জি আর মেটালিক। ম্যাগাজিন পার্টনার হিসেবে ছিল বিজ্ঞানচিন্তা। নলেজ পার্টনার হিসেবে যুক্ত ছিল বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতি। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে অতিথিরা স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের কুইজ প্রতিযোগিতা এবং পোস্টার প্রদর্শনীতে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। কুইজে স্কুল পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয় সহজপাঠ ফুলকি এবং কলেজ পর্যায়ে হাজি মুহাম্মদ মহসিন কলেজ। পোস্টার প্রদর্শনীতে বিজয়ী হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ, চুয়েটের বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও চবির রসায়ন বিভাগ। বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন সুমিত মজুমদার, অরূপ রায়, অধ্যাপক উজ্জ্বল কুমার দেব, আরিফ খান ও সিরাতুল কুবরা।