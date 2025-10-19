ইভেন্ট

বিজ্ঞান উৎসবের সিলেট আঞ্চলিক পর্ব ২৫ অক্টোবর

বিজ্ঞানচিন্তা প্রতিবেদক
ঢাকার মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে সকাল ৯টায় জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে শুরু হয় বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবছবি: আব্দুল ইলা

বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের সিলেট আঞ্চলিক পর্ব আয়োজিত হবে সিলেটের স্কলার্সহোম মেজরটিলা কলেজে। আগামী ২৫ অক্টোবর, শনিবার সকাল ৮ টায় শুরু হবে এই উৎসব। উৎসবে উপস্থিত থাকবেন দেশের সেরা বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, গবেষকসহ আরও অনেকে।

এখন চলছে সিলেট আঞ্চলিক পর্বের নিবন্ধন। এ পর্বের নিবন্ধন করতে হবে প্রথম আলো সিলেট অফিসে। অফিসের ঠিকানা: সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়ে, মনির ম্যানশন (৩য় তলা), বারুতখানা, সিলেট। মোবাইল: ০১৬১৯-৭১০০৩৪। নিবন্ধন চলবে প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত (শুক্রবার ছাড়া)। কেউ অফিসে এসে নিবন্ধন করতে না চাইলে বিজ্ঞানচিন্তার আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধন ফর্ম পূরণ করে বিজ্ঞানচিন্তা কার্যালয়ে পাঠিয়েও নিবন্ধন করতে পারবে। উল্লেখ্য, নিবন্ধন করা যাবে বিনামূল্যে।https://www.bigganchinta.com/events/0sv2wmmqaa

উৎসবে ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা প্রজেক্ট প্রদর্শনী ও কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। প্রজেক্ট প্রদর্শনীতে ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা একটি ক্যাটাগরিতে অংশ নেবে। আর কুইজ প্রতিযোগিতায় থাকবে দুটি ক্যাটাগরি। নিম্নমাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে অংশ নেবে ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা, আর মাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে অংশ নেবে ৯ম-১০ম শ্রেণি ও চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা। শুধু নিবন্ধনকারী শিক্ষার্থীরা এই দুই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে।

আরও পড়ুন

উৎসব আনন্দে শেষ হলো বিজ্ঞান উৎসবের খুলনা আঞ্চলিক পর্ব

সিলেট আঞ্চলিক পর্বের নিবন্ধন করতে হবে প্রথম আলো সিলেট অফিসে। অফিসের ঠিকানা: সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়ে, মনির ম্যানশন (৩য় তলা), বারুতখানা, সিলেট।
২০২২ সালে বিজ্ঞান উৎসবের ঢাকা আঞ্চলিক পর্বে প্রজেক্ট প্রদর্শনী। তারাই জাতীয় পর্বে সেরাদের সেরা হয়েছে
ফাইল ছবি

আঞ্চলিক উৎসবের বিজয়ীরা ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় উৎসবে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। জাতীয় পর্বের বিজয়ীদের জন্য থাকছে ল্যাপটপ, ট্যাব ও বইসহ আরও আকর্ষণীয় পুরস্কার। এছাড়াও থাকছে বিজ্ঞান ম্যাজিক, রোবট প্রদর্শনী, প্রশ্নোত্তর পর্বসহ আরও অনেক মজার আয়োজন।

সারা দেশের স্কুল শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানে উৎসাহী করে তুলতে আয়োজিত হচ্ছে বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব। এরই মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, রংপুর বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়েছে উৎসবের আঞ্চলিক পর্ব। সিলেট আঞ্চলিক পর্ব শেষে ঢাকায় জাতীয় পর্বের মাধ্যমে শেষ হবে এ আয়োজন। 

বিজ্ঞান উৎসবের যেকোনো খবর জানতে চোখ রাখুন bigganchinta.com-এ, বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব ও বিজ্ঞানচিন্তার ফেসবুক পেজ ও গ্রুপে, প্রথম আলোয় এবং বিজ্ঞানচিন্তার প্রিন্ট সংস্করণে। এ ছাড়াও নিবন্ধন সংক্রান্ত আরও কোনো প্রশ্ন থাকলে সরাসরি কল করুন ০১৭০৮-১৬৮৭৯০ নাম্বরে ( সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত, শুক্রবার ছাড়া)।

আরও পড়ুন

যে প্রজেক্টগুলো কখনো করা যাবে না

ইভেন্ট থেকে আরও পড়ুন