বিজ্ঞান উৎসবের জাতীয় পর্ব আজ

বিজ্ঞান উৎসব ২০২৫
বিজ্ঞান উৎসবের জাতীয় পর্ব আজ
বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের জাতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ ৩১ অক্টোবর, শুক্রবার। সকাল আটটায় রাজধানীর আসাদ গেটে সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে শুরু হবে এ আয়োজন। বিকেল সাড়ে চারটায় পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে শেষ হবে এ উৎসব।
জাতীয় বিজ্ঞান উৎসবে ৭০টির বেশি স্কুলের আঞ্চলিক পর্বের বিজয়ী ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অংশ নেবে প্রজেক্ট প্রদর্শনী ও বিজ্ঞান কুইজ প্রতিযোগিতায়। প্রজেক্ট প্রদর্শনীতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা একটি ক্যাটাগরিতে অংশ নেবে। আর কুইজের নিম্নমাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে রয়েছে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এবং মাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে নবম থেকে দশম শ্রেণি ও ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা।
এ পর্বের বিজয়ীদের জন্য থাকছে ল্যাপটপ, ট্যাব, বই, বিজ্ঞান বাক্স, ট্রফি, মেডেল, সার্টিফিকেটসহ আরও অনেক পুরস্কার। এ ছাড়া দিনব্যাপী থাকবে রোবট শো, সায়েন্স আনপ্লাগড (বিজ্ঞান বক্তৃতা), বিজ্ঞান ম্যাজিক, প্রশ্নোত্তর পর্ব, গান, তারকাকথনসহ আরও অনেক আয়োজন।
‘সায়েন্স আনপ্লাগড’ পর্বে ‘রিলেটিভিটি এবং আইনস্টাইনের মহাবিশ্ব’ নিয়ে সহজ ভাষায় আলোচনা করবেন বাংলাদেশ ফিজিক্স অলিম্পিয়াড দলের কোচ এবং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ফিজিক্যাল সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক আরশাদ মোমেন; ‘রোবটেরা কি পৃথিবী দখল করে নেবে’—এ বিষয়ে আলোচনা করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবোটিকস অ্যান্ড মেকাট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক লাফিফা জামাল; বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) তড়িৎকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী আলোচনা করবেন এলিয়েনের অস্তিত্ব এবং বিজ্ঞান নিয়ে। ‘জিন ও ডিএনএ—যে ভাষায় লেখা আমাদের গল্প’ নিয়ে কথা বলবেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক আদনান মান্নান। বিজ্ঞানবক্তা আসিফ বলবেন মহাজাগতিক ক্যালেন্ডারের কথা; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক বি এম মইনুল হোসেন এআই নিয়ে আলোচনা করবেন; কার্টুন ও কমিকস নিয়ে থাকবে কার্টুনিস্ট নাসরিন সুলতানা মিতুর সেশন ‘কালিতুলিতে গল্পবিজ্ঞান’।
এ ছাড়াও অতিথি হিসেবে থাকবেন অধ্যাপক ও কম্পিউটারবিজ্ঞানী মোহাম্মদ কায়কোবাদ, আহ্ছানউল্লা ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির উপাচার্য অধ্যাপক মো. আশরাফুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবোটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান সুগত আহমেদ, রম্য লেখক ও কার্টুনিস্ট আহসান হাবীব, কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান; ছড়াকার ডা. রোমেন রায়হান; লেখক ও চিকিৎসক তানজিনা হোসেন, বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের সহকারী অধ্যাপক এবং সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমির পরিচালক ড. খান মোহাম্মদ আসাদ, সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ ব্রাদার লিও জেমস পেরেরা, বিকাশ লিমিটেডের চিফ এক্সটার্নাল অ্যান্ড কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মেজর জেনারেল শেখ মো. মনিরুল ইসলাম (অব.) এবং বিজ্ঞানচিন্তার সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুমসহ আরও অনেকে।
অনুষ্ঠানটি সবার জন্য উন্মুক্ত। আগ্রহী যে কেউ উৎসবে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি অংশ নিতে পারবে রুবিকস কিউব ও সুডোকু প্রতিযোগিতায়। পাশাপাশি নির্বাচিত নিবন্ধনকারীরা অংশ নেবে বিশেষ কুইজে। এ প্রতিযোগিতাগুলোর বিজয়ীদের জন্যও রয়েছে আকর্ষণীয় সব পুরস্কার।
সারা দেশের সাতটি অঞ্চলে তৃতীয়বারের মতো আয়োজিত হলো বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের আঞ্চলিক পর্ব। আজ জাতীয় পর্বের মাধ্যমে পর্দা নামছে এ আয়োজনের। মুঠোফোনে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশ ও বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন বিজ্ঞানচিন্তা যৌথভাবে এ আয়োজন করছে।
বিজ্ঞান উৎসবের যেকোনো খবর জানতে চোখ রাখুন bigganchinta.com-এ, বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব ও বিজ্ঞানচিন্তার ফেসবুক পেজ ও গ্রুপে এবং প্রথম আলো ও বিজ্ঞানচিন্তার প্রিন্ট সংস্করণে।