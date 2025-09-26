ইভেন্ট

আজ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক বিজ্ঞান উৎসব

বিজ্ঞানচিন্তা প্রতিবেদক
২০২৫ সালে বিজ্ঞান উৎসবের বরিশাল আঞ্চলিক পর্বফাইল ছবি

বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পর্ব আয়োজিত হবে আজ ২৬ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার। চট্টগ্রামের জাকির হোসেন রোডের ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে সকাল ৮টায় শুরু হবে এই উৎসব।

উৎসবে উপস্থিত থাকবেন চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস ইউনিভার্সিটির উপাচার্য মো. লুৎফর রহমান, বিকাশ লিমিটেডের রেগুলেটরি এন্ড কর্পোরেট এফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট সায়মা আহসান, প্রথম আলোর চট্টগ্রাম অফিসের যুগ্ম সম্পাদক এবং কথাসাহিত্যিক বিশ্বজিৎ চৌধুরী, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক এ. কে. এম. মাঈনুল হক মিয়াজী, এপোলো ইমপেরিয়াল হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও সিনিয়র কনসালটেন্ট রেশমা শারমিন, চট্টগ্রামের ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ফার্মেসী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপ জয়শ্রী দাশ এবং বিজ্ঞানচিন্তার নির্বাহী সম্পাদক আবুল বাসার।

এ ছাড়াও জাদু দেখাবেন রাজীব বসাক, থাকবে গানসহ আরও বেশ কিছু মজার আয়োজন।

বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব ২০১৯-এ রোবট প্রদর্শনী
ছবি: দিপু মালাকার

উৎসবে স্কুলের ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা প্রজেক্ট প্রদর্শনী ও কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। প্রজেক্ট প্রদর্শনীতে ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা একটি ক্যাটাগরিতে অংশ নেবে। আর কুইজ প্রতিযোগিতায় থাকবে দুটি ক্যাটাগরি। নিম্নমাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে অংশ নেবে ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা, আর মাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে অংশ নেবে ৯ম-১০ম শ্রেণি ও চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা। শুধু নিবন্ধনকারী শিক্ষার্থীরা এই দুই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে।

আঞ্চলিক উৎসবে কুইজের প্রতি ক্যাটাগরিতে ১০ জন এবং প্রজেক্টে সেরা ১০টি দলকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কার হিসেবে থাকছে সার্টিফিকেট, মেডেল, বইসহ আকর্ষণীয় সব পুরস্কার। পাশাপাশি এই বিজয়ীরা ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় উৎসবে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। সেখানে বিজয়ীদের জন্য থাকছে ল্যাপটপ, ট্যাবসহ আকর্ষণীয় অনেক পুরস্কার। এ ছাড়াও উৎসবে থাকছে বিজ্ঞান ম্যাজিক, প্রশ্নোত্তর পর্বসহ আরও অনেক মজার আয়োজন।

সারা দেশের স্কুলশিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানে উৎসাহী করে তুলতে আয়োজিত হচ্ছে বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব। ইতিমধ্যে ঢাকা, রংপুর, রাজশাহী ও বরিশাল বিজ্ঞান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরপর খুলনা ও সিলেট পর্বের আঞ্চলিক বিজ্ঞান উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সবশেষে জাতীয় পর্বের মাধ্যমে শেষ হবে এ আয়োজন।

বিজ্ঞান উৎসবের যেকোনো খবর জানতে চোখ রাখুন bigganchinta.com-এ, বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব ও বিজ্ঞানচিন্তার ফেসবুক পেজ ও গ্রুপে, প্রথম আলোয় এবং বিজ্ঞানচিন্তার প্রিন্ট সংস্করণে।

